沙特就卡索基案起訴11人 當中5人被求處死刑

沙特檢察部門落案起訴《華盛頓郵報》記者卡索基遇害案中的11名疑犯,尋求判處當中5人死刑。美國財政部亦宣布制裁17名涉案沙特人士,是卡索基案以來美國首次就事件採取實際行動。

沙特副檢察官披露更多卡索基被殺的細節,他指卡索基在土耳其沙特駐伊斯坦布爾領事館與人打鬥後被綁起來,再被注射過量鎮靜劑致死,之後被分屍,其遺骸交給當地接頭人處理。

行動由沙特前情報局副局長阿西里少將策劃,組成15人分為談判、情報和後勤三組,本來只是計劃將卡索基強行帶回沙特,但談判組組長下令殺死卡索基。

檢控官已起訴11名涉案人士,其中5人涉及直接下令及執行計劃,會尋求判處他們死刑。

沙特外相朱拜爾一再否認王儲穆罕默德與此案有關,強調是有人越權、犯下大錯。

土耳其外長恰武什奧盧批評,沙特政府並無交代殺死卡索基的幕後黑手及卡索基的屍首被棄置在哪裡,他一再要求沙特將疑犯引渡至土耳其審訊。

在沙特宣布起訴涉案人士後,美國財長姆欽隨即發聲明,宣布制裁17名涉案的沙特官員,包括與穆罕默德關係密切的皇家法庭顧問卡赫塔尼、沙特總領事奧泰比,及到土耳其執行殺害卡索基計劃的15人小組。

姆欽強調,他們有必要面對謀殺卡索基的後果,當局將凍結他們在美國的資產,限制他們使用美國的金融系統,及禁止美國企業與他們交易。

