【KTSF 江良慧報導】

商業捕蟹季節週四開鑼,不少漁船在凌晨出海捕蟹,今年的蟹季能如期舉行,相信在假日時商家會有足夠的螃蟹供應。

不少漁船在週三已經停泊在舊金山漁人碼頭、中半島San Mateo縣沿海一帶,準備就緒,於週四凌晨12點出海捕蟹,幾小時後已經開始有收穫。

今年漁民的定價是3.50元一磅,預計零售價大約會是6.99元一磅。

太平洋沿海漁民協會預測,今年的蟹季會豐收,預計會捕獲2千萬至4千萬磅的蟹。

過去3年,由於海洋的溫度較高,以致大量的海藻繁殖,嚴重污染海域,令螃蟹的毒素超標,導致捕蟹季延後,漁民損失嚴重。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。