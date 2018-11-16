Camp山火死者增至63人 631人仍下落不明（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

北加州Butte縣的Camp山火，至今已經造成63人死亡，仍然有631人下落不明，接近11,862間建築物被毀，當中包括9,700間獨立房屋，火場面積220平方英里，差不多是舊金山、東灣奧克蘭（屋崙）和Fremont的總面積，大火目前有四成面積受控，白宮表示，特朗普總統將會在星期六到災區探望災民，而州長布朗和聯邦內政部長週四就到南加州，視察Woolsey山火的救火進展。

在洛杉磯和Ventura縣的Woolsey山火，和Camp山火一樣，也已經進入第二週，火場面積153平方哩，目前有57%受控，大火至今導致3人死亡。

一名來自華盛頓州的消防員，在救火期間意外被車撞傷，大火導致超過500間建築物被毀，接近57,000多間建築物受威脅，有災民雖然失去家園，但並沒有感到絕望。

災民Jennel Schlepstein說：”我處之泰然了，我背後有一群了不起的人幫我，重新振作重新出發，我感到很幸運。”

州長布朗和聯邦內政部長Ryan Zinke週四到災區視察，親自答謝消防員的努力，布朗表示，為了要預防日後的山火演變成為重大災難，一定要有更好的策劃。

州長布朗說：”這裡這麼美，但這空間有這麼多人居住，我們要作出很多改變。”

內政部長Zinke則表示，面對大型天災時，聯邦、州和地區要通力合作，因為這是整個國家的事。

Zinke說：”我們是個偉大的國家，這並非共和黨或民主黨的事，這是美國的事。”

而在Butte縣，當局就派出接近500人和20多隻專門搜索屍體的警犬，在彷如廢墟的災場搜尋遺體。

當局表示，大部分的失蹤者都是長者，當中大部分都來自Paradise北面小鎮Magalia。

另外，在Camp山火的疏散區，週四早上發生縣警開槍事件，Butte縣地檢官表示，有縣警早上在Oroville一間商店附近，發現一個懷疑涉及一宗雙重謀殺案的疑犯，之後展開高速追逐。

疑犯汽車被截停後，拒絕遵從命令舉手下車，之後縣警看到他移動插在外套口袋的手，於是開槍把疑犯擊斃。

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