Camp山火死者增至63人 631人仍下落不明（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

北加州Butte縣的Camp山火,至今已經造成63人死亡,仍然有631人下落不明,接近11,862間建築物被毀,當中包括9,700間獨立房屋,火場面積220平方英里,差不多是舊金山、東灣奧克蘭(屋崙)和Fremont的總面積,大火目前有四成面積受控,白宮表示,特朗普總統將會在星期六到災區探望災民,而州長布朗和聯邦內政部長週四就到南加州,視察Woolsey山火的救火進展。

在洛杉磯和Ventura縣的Woolsey山火,和Camp山火一樣,也已經進入第二週,火場面積153平方哩,目前有57%受控,大火至今導致3人死亡。

一名來自華盛頓州的消防員,在救火期間意外被車撞傷,大火導致超過500間建築物被毀,接近57,000多間建築物受威脅,有災民雖然失去家園,但並沒有感到絕望。

災民Jennel Schlepstein說:”我處之泰然了,我背後有一群了不起的人幫我,重新振作重新出發,我感到很幸運。”

州長布朗和聯邦內政部長Ryan Zinke週四到災區視察,親自答謝消防員的努力,布朗表示,為了要預防日後的山火演變成為重大災難,一定要有更好的策劃。

州長布朗說:”這裡這麼美,但這空間有這麼多人居住,我們要作出很多改變。”

內政部長Zinke則表示,面對大型天災時,聯邦、州和地區要通力合作,因為這是整個國家的事。

Zinke說:”我們是個偉大的國家,這並非共和黨或民主黨的事,這是美國的事。”

而在Butte縣,當局就派出接近500人和20多隻專門搜索屍體的警犬,在彷如廢墟的災場搜尋遺體。

當局表示,大部分的失蹤者都是長者,當中大部分都來自Paradise北面小鎮Magalia。

另外,在Camp山火的疏散區,週四早上發生縣警開槍事件,Butte縣地檢官表示,有縣警早上在Oroville一間商店附近,發現一個懷疑涉及一宗雙重謀殺案的疑犯,之後展開高速追逐。

疑犯汽車被截停後,拒絕遵從命令舉手下車,之後縣警看到他移動插在外套口袋的手,於是開槍把疑犯擊斃。

