Camp山火造成71人喪命 當局續搜尋遺骸

【KTSF 江良慧報導】

北加州Butte縣的Camp山火,當局最新公布死亡人數是71人,大火至今焚燒146,000畝林地,過萬間建築物被毀,大火面積目前五成受控,當局週五公布的失蹤人數再暴升至過千人,縣警表示,可能有些人逃難後,不知道家人在找他們,未有與家人連絡,也有可能是重覆報失,當局希望公布他們姓名後,這些人會向家人報平安。

在Camp山火受災最嚴重的小鎮Paradise,當局派出的幾百人,繼續在燒焦的建築物支架和瓦礫中,找尋遺體和殘骸。

一些失蹤人士的家人,就繼續向警方提供可以辨認親人身分的DNA樣本。

雖然大火目前尚未受控,但就不會威脅到有較多人口的社區,例如是人口有19,000人的Oroville。

南加州方面,當地的Woolsey山火已經接近七成受控,大火導致3人死亡,燒毀接近一萬畝林地,洛杉磯電視台的記者上星期開車進入災區,有些路根本無法通過,有道路和橋樑崩塌。

另一方面, Santa Cruz的Boulder Creek地區,一間小木屋在下午起火,並蔓延到山上,這場名為Bear的山火,火場約15畝。

雖然現場還有濃煙冒出,不過大火已經受控。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。