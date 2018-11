加州山火頻仍 郊區屋主買火災保險將更困難

【KTSF 林佩樺報導】

煙霧瀰漫的加州,南部有Woolsey山火,北部有Camp,加州屋主如果想要購買火災保險將會更加困難,尤其是火災高危地區。

在Paradise鎮很多居民的房屋,都被大火付之一炬,法例規定,保險公司必須在大型災難發生後一段時間以內,允許民眾續約屋主保險,但保險公司可以漲保費,新保單到期時,保險公司可以拒絕再承保。

加州保險委員Dave Jones說:”保單會變得非常貴,第一年後就不再承保,不是只影響Sonoma和Napa,而是擴及整個加州,很難找到保險。”

他表示,住在郊區的民眾,現在已經比一般居民多支付40%的屋主保險保費。

在火災高危地區,例如這次Camp山火的城鎮,保險公司越來越不願意讓屋主續約,這次大火過後,情況可能只會更嚴重。

Jones說:”趨勢是越來越多災難性大火,代表保險公司會決定,讓有些房屋投保太冒險。”

屋主保險理賠內容包含火災後房子重蓋的造價,以及房屋燒毀後,暫時居住其他地點的費用。

加州當局有提供加州公平房屋保險計畫,讓被保險公司拒絕的民眾投保,但保費很高,並且有很多理賠範圍,例如物件損失都並不包含其中。

