加州山火頻仍 郊區屋主買火災保險將更困難

【KTSF 林佩樺報導】

煙霧瀰漫的加州，南部有Woolsey山火，北部有Camp，加州屋主如果想要購買火災保險將會更加困難，尤其是火災高危地區。

在Paradise鎮很多居民的房屋，都被大火付之一炬，法例規定，保險公司必須在大型災難發生後一段時間以內，允許民眾續約屋主保險，但保險公司可以漲保費，新保單到期時，保險公司可以拒絕再承保。

加州保險委員Dave Jones說：”保單會變得非常貴，第一年後就不再承保，不是只影響Sonoma和Napa，而是擴及整個加州，很難找到保險。”

他表示，住在郊區的民眾，現在已經比一般居民多支付40%的屋主保險保費。

在火災高危地區，例如這次Camp山火的城鎮，保險公司越來越不願意讓屋主續約，這次大火過後，情況可能只會更嚴重。

Jones說：”趨勢是越來越多災難性大火，代表保險公司會決定，讓有些房屋投保太冒險。”

屋主保險理賠內容包含火災後房子重蓋的造價，以及房屋燒毀後，暫時居住其他地點的費用。

加州當局有提供加州公平房屋保險計畫，讓被保險公司拒絕的民眾投保，但保費很高，並且有很多理賠範圍，例如物件損失都並不包含其中。

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