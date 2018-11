灣區週五空氣質素比週四更差 布里德呼籲長者注意健康（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區週五的空氣污染程度較週四更嚴重,下午的污染指數高達271,是歷來最差,屬於非常不健康的水平,舊金山市長布里德到訪華埠安老自助處,呼籲長者要特別注意健康。

市長布里德下午在華埠安老自助處邵逸夫爵士夫人康樂中心召開記者會,講到如何應對非常嚴重的空氣污染問題。

布里德說:”我們的目標是人人留在戶內,關好窗門,確保大家平安,目前的狀況是無人預料得到的,情況是如此嚴重,在舊金山,我們要盡所能,保障全市居民的安全。”

聯邦環保局Airnow.gov網站顯示,下午灣區大部分地區,包括舊金山、中半島、東灣奧克蘭(屋崙)、Antioch、Livermore,以及南灣聖荷西北部,PM2.5空氣污染指數高達271,較週四還要差。

《舊金山紀事報》引述研究人員表示,按現在的空氣污染指數,呼吸舊金山的空氣24小時,就像吸11支煙。

為了讓市民有安全的戶內歇息地點,市政府開放圖書館和社區中心,舊金山總圖書館週五和週六延長開放時間至晚上9點,圖書館也宣布免除今個月逾期還書的罰款,讓市民可以安心留在家裡。

安老自助處的中心照常開放,行政總裁鍾月娟表示,他們服務的長者身體還算健康,沒有收到因為空氣污染而發生急症的個案。

國家氣象局週五發布最新的天氣預測指出,下週三到週五有機會下雨,降雨將有助改善整個灣區的空氣質素。

灣區空氣質素管理局發出空氣質素警示,有效期到下週二,大家應該盡量留在室內,避免戶外活動。

另外,由於空氣污染導致能見度低,截至週五中午,舊金山國際機場有17個航班取消,接近兩百班飛機延誤,現在正值感恩節旅遊旺季,出入舊金山機場的人數預計約有169,000人,機場官員呼籲旅客出門前,應該提早打聽航班的消息。

