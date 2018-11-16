灣區有城市懸浮微粒指數達245 吸入後有何害處（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區的空氣質素很差，醫生關注空氣裡面的懸浮微粒PM2.5，什麼是PM2.5，吸入之後對人體有什麼害處？本台訪問了南灣一名胸肺科的專科醫生。

胸腔暨重症加護醫學醫生曾威人醫生說，最近有許多人因為出現呼吸問題而求診，說到空氣污染，醫生最關注的是PM2.5，懸浮微粒污染物。

曾醫生說：”這些很小很小的顆粒，對肺部最不好的，會到肺部最深的地方，今天的PM2.5指數超過180，是非常不好的程度，對有氣喘的人，和對有其他肺部疾病的人很不好，會造成他們症狀惡化。”

醫生說，PM10會造成鼻炎，流鼻水和喉嚨發炎症狀，可是它們沒辦法深入到最小的支氣管。

而較PM10更小的PM2.5，究竟有多小，聯邦環保局的資料顯示，一條頭髮的直徑是70微米，沙灘一顆細沙直徑是90微米，而PM2.5是指比頭髮和細沙小許多倍，直徑只有2.5微米或更小微粒。

曾醫生說：”會很容易跟著氣流，經過您的鼻子和嘴巴，到您的喉嚨、大氣管、支氣管，然後到肺部，最小最小的支氣管和肺泡，然後造成嚴重的發炎。”

曾醫生很鄭重的勸告大家，現在不要到戶外散步、跑步和種花，如果一定要外出，最好戴N95口罩。

另外，使用高效能及有Hepa過濾器的空氣淨化機，對改善室內空氣質素有一定的幫助。

曾醫生說：”可以把Hepa過濾器放在家裡比較常用的房間，把其他房間的門關起來，這樣對清理家裡空氣會較有效。”

我們如果吸入PM2.5微粒，身體會不會清除這些污染物呢？

曾醫生說：”大部分被我們的巨噬細胞，肺和其他地方的巨噬細胞，會把它吃掉，把它處理掉，但是有時會造成永久的存留，也不一定。”

大家參考airnow.gov網站時,要特別注意PM2.5的污染指數,家裡如果有長者、幼童、有呼吸系統疾病的人士、有心臟問題的人士更要小心。

醫生說，兒童的肺部仍在成長，對壞的空氣很敏感，WHO世界衛生組識亦指，兒童呼吸速度較成人快，因此會吸入更多污染物，還是那一句：”盡量少出門”。

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