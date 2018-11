灣區有城市懸浮微粒指數達245 吸入後有何害處（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區的空氣質素很差,醫生關注空氣裡面的懸浮微粒PM2.5,什麼是PM2.5,吸入之後對人體有什麼害處?本台訪問了南灣一名胸肺科的專科醫生。

胸腔暨重症加護醫學醫生曾威人醫生說,最近有許多人因為出現呼吸問題而求診,說到空氣污染,醫生最關注的是PM2.5,懸浮微粒污染物。

曾醫生說:”這些很小很小的顆粒,對肺部最不好的,會到肺部最深的地方,今天的PM2.5指數超過180,是非常不好的程度,對有氣喘的人,和對有其他肺部疾病的人很不好,會造成他們症狀惡化。”

醫生說,PM10會造成鼻炎,流鼻水和喉嚨發炎症狀,可是它們沒辦法深入到最小的支氣管。

而較PM10更小的PM2.5,究竟有多小,聯邦環保局的資料顯示,一條頭髮的直徑是70微米,沙灘一顆細沙直徑是90微米,而PM2.5是指比頭髮和細沙小許多倍,直徑只有2.5微米或更小微粒。

曾醫生說:”會很容易跟著氣流,經過您的鼻子和嘴巴,到您的喉嚨、大氣管、支氣管,然後到肺部,最小最小的支氣管和肺泡,然後造成嚴重的發炎。”

曾醫生很鄭重的勸告大家,現在不要到戶外散步、跑步和種花,如果一定要外出,最好戴N95口罩。

另外,使用高效能及有Hepa過濾器的空氣淨化機,對改善室內空氣質素有一定的幫助。

曾醫生說:”可以把Hepa過濾器放在家裡比較常用的房間,把其他房間的門關起來,這樣對清理家裡空氣會較有效。”

我們如果吸入PM2.5微粒,身體會不會清除這些污染物呢?

曾醫生說:”大部分被我們的巨噬細胞,肺和其他地方的巨噬細胞,會把它吃掉,把它處理掉,但是有時會造成永久的存留,也不一定。”

大家參考airnow.gov網站時,要特別注意PM2.5的污染指數,家裡如果有長者、幼童、有呼吸系統疾病的人士、有心臟問題的人士更要小心。

醫生說,兒童的肺部仍在成長,對壞的空氣很敏感,WHO世界衛生組識亦指,兒童呼吸速度較成人快,因此會吸入更多污染物,還是那一句:”盡量少出門”。

