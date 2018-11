中美貿易戰有緩和跡象 傳中國向美國提出讓步方案

【i-CABLE】

中美貿易戰有緩和跡象,中國商務部表示中美雙方高層就貿易磨擦恢復接觸,據報中國向美國提出可能的讓步方案,但方案未有提及竊取知識產權等美方關注議題。

中國商務部證實,中美雙方高層已恢復貿易談判,又指不會改變維護中方權益的決心,將會根據自身改革開放的節奏,不斷提高經濟發展的質量。

彭博及美國有線電視新聞網絡等多間美國傳媒報道,中方已就美方提出的貿易改革要求提出可能的方案,是自爆發貿易戰以來中國首次作出讓步,但據報方案大部分似乎是舊調重彈,例如是取消部分關稅和提高某些行業的外國投資股權上限,未有提及「中國製造 2025 」、技術轉移和竊取知識產權等美方關注議題。

消息人士形容中方提出方案顯示雙方的磋商具建設性,但中美雙方仍處於僵局,即使溝通的渠道再次開通,無論是中美貿易戰降溫,或達至最終停火,仍有很多工作有做。

而美國財政部透露,由副財長馬爾率領的代表團週二與中方代表開視像會議,討論貿易問題。

在北京,中國外交部回應美國副總統彭斯早前指,中美若要達成貿易協議,前提是中方作出多方面重大改變,希望雙方以習近平和特朗普早前通話時,達成共識的精神聚焦合作。

