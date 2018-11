北加山火收容中心爆發病毒感染 約20人染病

【KTSF 萬若全報導】

位於北加州Chico的一間災民收容中心,爆發諾沃克病毒(Norovirus)感染。

發生諾沃克病毒感染的收容中心,是位於Chico的Neighborhood Church,這有將近200名災民,大概有20人受到感染。

本台記者再度前往這間收容中心,大部分受訪的災民並不清楚,但也有人表示,親眼看到有人上吐下瀉,工作人員也不斷地清理流動廁所。

災民Marseille說:”這裏有病毒,但受到控制,紅十字會從第一天開始在這裡,就做得非常的棒。”

他表示,自己肚子也有些不舒服,但他不會擔心。

Marseille說:”不那麼擔心,因為病毒只在體內存留3天,我腹部有些不舒服,但沒有上吐下瀉,只是有點脫水,我不會擔心,因為控制的很好。”

Butte縣衞生官員表示,另一個在Oroville的收容中心也有類似情況發生,生病的災民都已經被隔離。

諾沃克病毒是一種腸胃炎的病毒,特質是感染人口密度比較高,還有衛生環境比較差的地方。

衛生官員說在收容中心爆發諾沃克病毒感染並不罕見,提醒大家要勤洗手,盡量不要握手或是擁抱等接觸。

事實上記者在收容中心觀察到,工作人員定期清理廁所,災民要拿食物也一定透過工作人員,大部分的食物主要是凍三文治,以及餅乾薯片。

現在天氣寒冷,有災民希望能夠吃到熱食,依照目前的情況災民在短期內,還是無法離開收容中心。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。