北加山火收容中心爆發病毒感染 約20人染病

【KTSF 萬若全報導】

位於北加州Chico的一間災民收容中心，爆發諾沃克病毒（Norovirus）感染。

發生諾沃克病毒感染的收容中心，是位於Chico的Neighborhood Church，這有將近200名災民，大概有20人受到感染。

本台記者再度前往這間收容中心，大部分受訪的災民並不清楚，但也有人表示，親眼看到有人上吐下瀉，工作人員也不斷地清理流動廁所。

災民Marseille說：”這裏有病毒，但受到控制，紅十字會從第一天開始在這裡，就做得非常的棒。”

他表示，自己肚子也有些不舒服，但他不會擔心。

Marseille說：”不那麼擔心，因為病毒只在體內存留3天，我腹部有些不舒服，但沒有上吐下瀉，只是有點脫水，我不會擔心，因為控制的很好。”

Butte縣衞生官員表示，另一個在Oroville的收容中心也有類似情況發生，生病的災民都已經被隔離。

諾沃克病毒是一種腸胃炎的病毒，特質是感染人口密度比較高，還有衛生環境比較差的地方。

衛生官員說在收容中心爆發諾沃克病毒感染並不罕見，提醒大家要勤洗手，盡量不要握手或是擁抱等接觸。

事實上記者在收容中心觀察到，工作人員定期清理廁所，災民要拿食物也一定透過工作人員，大部分的食物主要是凍三文治，以及餅乾薯片。

現在天氣寒冷，有災民希望能夠吃到熱食，依照目前的情況災民在短期內，還是無法離開收容中心。

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