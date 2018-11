【KTSF】

舊金山Market街週三晚發生兇殺案,一名52歲男子死亡,當局稱尚未有人被捕。

警方是於晚上11時半左右接獲舉報,現場位於Market街1000號路段,法醫處已證實死者是Bart Kylstra,居住在舊金山,暫時未透露其死因。

根據LinkedIn網站的資料,Kylstra是Daedalus Wings Inc.的行政總裁,該公司的業務是製造輪椅和相關產品。

