【KTSF】

11月5日,華裔婆婆鄺英媛在舊金山華埠過馬路時不幸被大貨車撞死,她的家人在網上發起籌款,希望用來支付喪葬費用。

86歲的鄺英媛,當天在華埠被一輛大貨車撞倒,疑似被捲入車底,當場死亡。

他家人週二在GoFundMe網站籌措喪葬費用,家人表示,鄺英媛是個很棒的母親,備受愛戴的祖母和曾祖母,突然離世讓家人非常傷心,在這艱難的時刻,希望外界伸出援手。

查詢詳情,請瀏覽:https://www.gofundme.com/in-loving-memory-of-our-grandmother

