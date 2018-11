灣區空氣質素仍未好轉 多間大學宣布停課

【KTSF】

北加州Butte縣特大山火嚴重影響,灣區的空氣質素週三更差,下午時分,東灣Tri Valley地區,空氣污染指數達到非常不健康的水平,另外,受空氣瀰漫煙霧影響,灣區有多所大學宣布週四停課。

Airnow.gov網站週三下午3點發布的圖像顯示,不健康空氣質素的範圍較早上擴大許多,東灣Tri Valley的Livermore、Pleasanton、Dublin和San Ramon等城市的空氣污染指數高達254,是非常不健康的水平。

國家氣象局表示,灣區這幾天的風向從內陸吹向海洋,將山火的煙霧吹到灣區,預料未來兩天的空氣質素都不好,大家應該留在戶內,並關好門窗。

氣象局預測到了週末會改吹海風,有助吹散籠罩著灣區的煙霧。

由於空氣質量預料到了週末都不會得到改善,灣區不少大學週四開始將會停課。

舊金山州立大學以及San Mateo‍縣的社區大學,將會於週四起到週末停課。

聖荷西州立大學週四及週五停課,加州州立大學East Bay三間分校,週四同樣停課。

至於部分大型户外活動亦受影響,Berkeley半馬拉松以及北灣的North Face耐力賽將會取消。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。