Milpitas擬立法規管大麻店 亞裔居民反對開店（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州在大麻合法化之後，各地方政府現在都面臨規管問題，南灣Milpitas市議會也計劃於下週就此議題舉行公聽會，Milpitas的許多亞裔居民已表示，堅決反對在該市開大麻店。

自從加州兩年前通過大麻合法化的64號提案後，Milpitas市議會於2017年初通過臨時性法律，禁止各種大麻生意，為期兩年，眼看臨時禁令即將到期，Milpitas市議會上個月開始討論允許大麻生意的相關法規，並預計從明年1月4日起生效。

Milpitas初步計劃在市內批准10項大麻生意，當中包括4間零售店和6家大麻種植或製造商，目前有3名市議員對該計劃表示贊成，兩人反對。

上星期，居民接到市府通知，才得知市議會這項措施，一些亞裔居民，包括Milpitas前市長Jose Esteves都立即表示堅決反對，並聲稱要保護該市的家庭和孩童。

Esteves說：”所以我們要保持高價值，讓孩童遠離毒品，毒品對孩童傷害非常大，於此同時，我們的警察部門甚至都沒有做好準備，應對毒品衍生的潛在罪案。”

Milpitas市民Cindy說：”因為Milpitas的學校在附近的這幾個城市中相對是比較好的，所以在各個方面，我們認為Milpitas不應該開大麻店，開大麻店有損這個城市的長期發展，而且會給城市帶來一種不健康的一個負面形象。”

Milpitas市民周石群也說：”我們有很多統計數據也表明，這個大麻進來之後，社區的罪案率會上升，交通擁擠也是問題。”

另外，市議會至今仍沒有制定針對大麻店的稅收政策，一旦大麻店營業，市府也無法徵稅。

加州反毒聯盟灣區總監李少敏說：”他們現在根本在市議會裡面都未能達成共識，所以連稅率都沒辦法通過，在這樣的情況下，他們應該收回成命。”

擁有7萬多人口的Milpitas市，僅亞裔就超過六成，而且人口還在不斷增加，反對開大麻店的市民呼籲其他人也都行動起來，向市議會表達反對意見。

Milpitas市民Angie說：”一旦這個事情到你家門口的時候，大家才意識到這個事情的嚴重性，所以我覺得我們自己本身應該花更多時間去了解，我們一定要讓市議員發出我們的聲音。”

就大麻規管議題，Milpitas市議會將於下週二11月20日晚上6點半在市議會舉行公聽會，市民都可以出席發表意見。

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