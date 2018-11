Milpitas擬立法規管大麻店 亞裔居民反對開店（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州在大麻合法化之後,各地方政府現在都面臨規管問題,南灣Milpitas市議會也計劃於下週就此議題舉行公聽會,Milpitas的許多亞裔居民已表示,堅決反對在該市開大麻店。

自從加州兩年前通過大麻合法化的64號提案後,Milpitas市議會於2017年初通過臨時性法律,禁止各種大麻生意,為期兩年,眼看臨時禁令即將到期,Milpitas市議會上個月開始討論允許大麻生意的相關法規,並預計從明年1月4日起生效。

Milpitas初步計劃在市內批准10項大麻生意,當中包括4間零售店和6家大麻種植或製造商,目前有3名市議員對該計劃表示贊成,兩人反對。

上星期,居民接到市府通知,才得知市議會這項措施,一些亞裔居民,包括Milpitas前市長Jose Esteves都立即表示堅決反對,並聲稱要保護該市的家庭和孩童。

Esteves說:”所以我們要保持高價值,讓孩童遠離毒品,毒品對孩童傷害非常大,於此同時,我們的警察部門甚至都沒有做好準備,應對毒品衍生的潛在罪案。”

Milpitas市民Cindy說:”因為Milpitas的學校在附近的這幾個城市中相對是比較好的,所以在各個方面,我們認為Milpitas不應該開大麻店,開大麻店有損這個城市的長期發展,而且會給城市帶來一種不健康的一個負面形象。”

Milpitas市民周石群也說:”我們有很多統計數據也表明,這個大麻進來之後,社區的罪案率會上升,交通擁擠也是問題。”

另外,市議會至今仍沒有制定針對大麻店的稅收政策,一旦大麻店營業,市府也無法徵稅。

加州反毒聯盟灣區總監李少敏說:”他們現在根本在市議會裡面都未能達成共識,所以連稅率都沒辦法通過,在這樣的情況下,他們應該收回成命。”

擁有7萬多人口的Milpitas市,僅亞裔就超過六成,而且人口還在不斷增加,反對開大麻店的市民呼籲其他人也都行動起來,向市議會表達反對意見。

Milpitas市民Angie說:”一旦這個事情到你家門口的時候,大家才意識到這個事情的嚴重性,所以我覺得我們自己本身應該花更多時間去了解,我們一定要讓市議員發出我們的聲音。”

就大麻規管議題,Milpitas市議會將於下週二11月20日晚上6點半在市議會舉行公聽會,市民都可以出席發表意見。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。