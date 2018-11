移民崎嶇之路：特朗普是否有權取消出生公民權（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

目前在美國出生的人士都自動會成為美國公民,不過特朗普總統日前揚言,要取消非公民子女的出生公民權,引發移民社區人心惶惶,本集的移民崎嶇之路專訪了灣區法律學者,從法律的角度來了解出生公民權的議題。

出生公民權問題最近在移民社區引發熱議,長期研究移民法的法律學者,怎麼看特朗普揚言取消非公民人士所生子女的出生公民權?

舊金山大學法學院教授鄧新源(Bill Ong Hing)說:”我不認為總統有權終止出生公民權,他想做的是,對於外國人來美產子,他可以下令不讓這些孩童成為公民,但他不能這麼做,因為出生公民權受美國憲法保障。”

出生公民權的法源依據來自美國憲法第14修正案。

鄧新源說:”條文說,所有在這裡出生,受美國司法管轄的人士,都自動成為美國公民。”

不過,出生公民權也有極少數的例外不適用情況。

鄧新源說:”出生公民權的主要例外是外交人員或外國政要的子女,其他的例外是發生戰爭,美國被打敗,佔領者在美國,其子女就不是公民,但這是很極端的情況。”

談到出生公民權,就不得不提排華法實施期間,華裔黃金德控告美國政府的案例。

鄧新源說:”黃金德在美國出生,他父母曾住過美國,後來返回中國,黃金德到中國探視他們,回美時被拒入境,因為正實施1882年通過的排華法,但是黃金德說,我在舊金山出生,所以他的律師控告美國政府,訴訟在1989年打到最高法院。”

聯邦最高法院判決,黃金德在美國出生,當然是美國公民,這起知名的訴訟,確立了外國人士在美出生子女自動成為美國公民的判例。

出生公民權廣為人知,吸引不少外國人來美生個美國公民寶寶,而特朗普的行政命令提議尚未提出具體細節,但從他的發言看來,主要還是針對無證人士在美出生的子女。

法界與特朗普的見解最關鍵的不同,就是在於司法管轄權的問題,特朗普主張,這些外國人不在美國司法管轄權範圍,其子女的出生公民權就不受憲法保障,但法律學者反駁指,從法律的角度來看並非如此。

鄧新源說:”總統並非律師,他不明白凡是在這裡出生的人,當然受美國權力管轄,如果他們犯了罪或是簽了合同,美國當然對他們有司法管轄權。”

法律學者認為,如果將來總統堅持用行政命令對於出生公民權做出限制,一定會面臨法律訴訟。

鄧新源說:”比方說如果有個保守的州,像是德州執行了特朗普的命令,一旦有寶寶出生,家長就會控告德州,如果德州不簽發出生證明,就會有此情況,(家長)告上法庭,(政府)他們就會敗訴。”

不過學者研判,特朗普在選前宣示,應該只是選舉議題的操作,不見得真的會實行。

