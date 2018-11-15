移民崎嶇之路：特朗普是否有權取消出生公民權（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

目前在美國出生的人士都自動會成為美國公民，不過特朗普總統日前揚言，要取消非公民子女的出生公民權，引發移民社區人心惶惶，本集的移民崎嶇之路專訪了灣區法律學者，從法律的角度來了解出生公民權的議題。

出生公民權問題最近在移民社區引發熱議，長期研究移民法的法律學者，怎麼看特朗普揚言取消非公民人士所生子女的出生公民權？

舊金山大學法學院教授鄧新源（Bill Ong Hing）說：”我不認為總統有權終止出生公民權，他想做的是，對於外國人來美產子，他可以下令不讓這些孩童成為公民，但他不能這麼做，因為出生公民權受美國憲法保障。”

出生公民權的法源依據來自美國憲法第14修正案。

鄧新源說：”條文說，所有在這裡出生，受美國司法管轄的人士，都自動成為美國公民。”

不過，出生公民權也有極少數的例外不適用情況。

鄧新源說：”出生公民權的主要例外是外交人員或外國政要的子女，其他的例外是發生戰爭，美國被打敗，佔領者在美國，其子女就不是公民，但這是很極端的情況。”

談到出生公民權，就不得不提排華法實施期間，華裔黃金德控告美國政府的案例。

鄧新源說：”黃金德在美國出生，他父母曾住過美國，後來返回中國，黃金德到中國探視他們，回美時被拒入境，因為正實施1882年通過的排華法，但是黃金德說，我在舊金山出生，所以他的律師控告美國政府，訴訟在1989年打到最高法院。”

聯邦最高法院判決，黃金德在美國出生，當然是美國公民，這起知名的訴訟，確立了外國人士在美出生子女自動成為美國公民的判例。

出生公民權廣為人知，吸引不少外國人來美生個美國公民寶寶，而特朗普的行政命令提議尚未提出具體細節，但從他的發言看來，主要還是針對無證人士在美出生的子女。

法界與特朗普的見解最關鍵的不同，就是在於司法管轄權的問題，特朗普主張，這些外國人不在美國司法管轄權範圍，其子女的出生公民權就不受憲法保障，但法律學者反駁指，從法律的角度來看並非如此。

鄧新源說：”總統並非律師，他不明白凡是在這裡出生的人，當然受美國權力管轄，如果他們犯了罪或是簽了合同，美國當然對他們有司法管轄權。”

法律學者認為，如果將來總統堅持用行政命令對於出生公民權做出限制，一定會面臨法律訴訟。

鄧新源說：”比方說如果有個保守的州，像是德州執行了特朗普的命令，一旦有寶寶出生，家長就會控告德州，如果德州不簽發出生證明，就會有此情況，（家長）告上法庭，（政府）他們就會敗訴。”

不過學者研判，特朗普在選前宣示，應該只是選舉議題的操作，不見得真的會實行。

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