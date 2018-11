露宿者出錢助人獲公眾捐錢表揚 原來是斂財騙局

【KTSF】

新澤西州早前有一名女子報稱,她在油站加油時不夠錢,獲得一名熱心的露宿者掏出他身上僅有的20元,為她支付加油費,事後她與男友在眾籌網站成立專頁,說要籌錢協助這名露宿者,結果共籌得近40萬元款項,當地的縣檢控官週四稱,這宗事件其實完全由這對男友和該名露宿者串謀捏造出來,目的是向公眾騙財。

Burlington縣檢控官Scott Coffina已向28歲的Katelyn McClure、她39歲男友Mark D’Amico,以及與他們串謀捏造故事的35歲露宿者Johnny Bobbitt提出刑事起訴,他們被指向報紙和電視台編造故事,並透過GoFundMe網站成立專頁,借詞騙財。

Coffina說,所有曾捐款給Bobbitt的人士,都會獲得退款,他說整件事純屬虛構,也不合法,涉案人士要承受後果。

Coffina說,他們捏造的故事,沒有任何內容是真實的,McClure沒有因為車子沒油而有麻煩,Bobbitt也沒有向她伸出援手,給她錢買油。

真相是,他們是於去年10月在費城一間賭場附近認識,之後不久,他們便向媒體杜撰加油站的故事。

檢控當局稱,在McClure和她男友成立專頁,為Bobbitt籌款後不足一小時,McClure向友人發了一條短訊,指稱整個故事都是捏造出來。

GoFundMe發聲明表示,所有曾捐錢的人士會在未來數天獲得足額退款。

Coffina稱,這場騙局共騙得367,000元款項,McClure與男友用這筆錢,買了一輛寶馬房車,新年時到了賭城遊玩,還買了多個名牌手袋。

3人全部被控欺詐偷竊和串謀欺詐偷竊罪,如被判罪成,可被判入獄5至10年。

檢控當局開始對這宗事件展開調查,源於Bobbitt聲稱被McClure和D’Amico扣起以他名義所籌的善款,他稍後還向二人興訟。

檢控當局稱,如果Bobbitt沒有提出這宗民事訴訟,這宗騙局可能永遠不會被揭發出來。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。