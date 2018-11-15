露宿者出錢助人獲公眾捐錢表揚 原來是斂財騙局

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新澤西州早前有一名女子報稱，她在油站加油時不夠錢，獲得一名熱心的露宿者掏出他身上僅有的20元，為她支付加油費，事後她與男友在眾籌網站成立專頁，說要籌錢協助這名露宿者，結果共籌得近40萬元款項，當地的縣檢控官週四稱，這宗事件其實完全由這對男友和該名露宿者串謀捏造出來，目的是向公眾騙財。

Burlington縣檢控官Scott Coffina已向28歲的Katelyn McClure、她39歲男友Mark D’Amico，以及與他們串謀捏造故事的35歲露宿者Johnny Bobbitt提出刑事起訴，他們被指向報紙和電視台編造故事，並透過GoFundMe網站成立專頁，借詞騙財。

Coffina說，所有曾捐款給Bobbitt的人士，都會獲得退款，他說整件事純屬虛構，也不合法，涉案人士要承受後果。

Coffina說，他們捏造的故事，沒有任何內容是真實的，McClure沒有因為車子沒油而有麻煩，Bobbitt也沒有向她伸出援手，給她錢買油。

真相是，他們是於去年10月在費城一間賭場附近認識，之後不久，他們便向媒體杜撰加油站的故事。

檢控當局稱，在McClure和她男友成立專頁，為Bobbitt籌款後不足一小時，McClure向友人發了一條短訊，指稱整個故事都是捏造出來。

GoFundMe發聲明表示，所有曾捐錢的人士會在未來數天獲得足額退款。

Coffina稱，這場騙局共騙得367,000元款項，McClure與男友用這筆錢，買了一輛寶馬房車，新年時到了賭城遊玩，還買了多個名牌手袋。

3人全部被控欺詐偷竊和串謀欺詐偷竊罪，如被判罪成，可被判入獄5至10年。

檢控當局開始對這宗事件展開調查，源於Bobbitt聲稱被McClure和D’Amico扣起以他名義所籌的善款，他稍後還向二人興訟。

檢控當局稱，如果Bobbitt沒有提出這宗民事訴訟，這宗騙局可能永遠不會被揭發出來。

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