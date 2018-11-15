外國畢業生申請OPT實習許可證創新高

【KTSF 鄭麗娜報導】

國際教育機構發布的一份最新報告指出，在過去兩個學年，美國大專院校外國新生人數雖然有所下降，但在2017至2018學年，”有效實習工作許可證”（OPT）的數量仍創下新高，首次突破20萬大關。

隨著政策的收緊，H-1B簽證很難拿到，被視為替代選擇的OPT”實習工作”許可證，允許外國學生和畢業生在美國工作12個月。

在科技、工程或數學領域工作的人，可以額外延期兩年，目前OPT計劃的規模，已經超過H-1B計劃。

聯邦機構表示，計劃取消H-1B簽證持有人配偶的工作許可，並且要將更多的H-1B的工作機會留給更高學歷的人士。

有眾多科技公司表示，本月早些時候，H-1B申請被拒絕或延期的數量急增，2017至2018學年，最多留學生選擇的學術領域是工程、商業管理、數學和計算機科學。

國際教育學院週三表示，留學生對美國來說是一項巨大的財富，所以學院大力支持留學生入讀美國學校。

在2017至2018學年，外國新生數量已從前一年的30萬降至27萬。

在過去兩個學年，雖然美國大專院校外國新生人數有所下降，但是持有有爭議的工作許可證的留學生數量卻達到新高。

國際教育學院的報告透露，工作許可證數量的增長速度已放緩，2017至2018學年有效OPT簽證的數量，比前一年增長16%，為2014年以來最低，在這之前兩年的增長率分別為19%和23%。

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