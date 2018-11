外國畢業生申請OPT實習許可證創新高

【KTSF 鄭麗娜報導】

國際教育機構發布的一份最新報告指出,在過去兩個學年,美國大專院校外國新生人數雖然有所下降,但在2017至2018學年,”有效實習工作許可證”(OPT)的數量仍創下新高,首次突破20萬大關。

隨著政策的收緊,H-1B簽證很難拿到,被視為替代選擇的OPT”實習工作”許可證,允許外國學生和畢業生在美國工作12個月。

在科技、工程或數學領域工作的人,可以額外延期兩年,目前OPT計劃的規模,已經超過H-1B計劃。

聯邦機構表示,計劃取消H-1B簽證持有人配偶的工作許可,並且要將更多的H-1B的工作機會留給更高學歷的人士。

有眾多科技公司表示,本月早些時候,H-1B申請被拒絕或延期的數量急增,2017至2018學年,最多留學生選擇的學術領域是工程、商業管理、數學和計算機科學。

國際教育學院週三表示,留學生對美國來說是一項巨大的財富,所以學院大力支持留學生入讀美國學校。

在2017至2018學年,外國新生數量已從前一年的30萬降至27萬。

國際教育學院的報告透露,工作許可證數量的增長速度已放緩,2017至2018學年有效OPT簽證的數量,比前一年增長16%,為2014年以來最低,在這之前兩年的增長率分別為19%和23%。

