佛州聯邦參議員選舉票數太接近 需人手重新點票

【KTSF 張麗月報導】

上星期的國會中期選舉,佛羅里達州州長競選的重新點票顯示,聯邦參議員席位,兩名候選人得票率非常接近,因此州務卿下令要用人手重新再點。

佛羅里達州州長選舉的重新點票結果顯示,共和黨籍保守派人士,兼且是特朗普總統的支持者Ron DeSantis,似乎取得足夠票數,不用再額外重點,當選州長。

DeSantis比對手,39歲民主黨籍Tallahassee市長Andrew Gillum多出3萬多票。

不過,佛州聯邦參議員席位的競爭非常激烈,共和黨籍現任州長Rick Scott,與現任民主黨籍參議員Bill Nelson之間,現時都未知鹿死誰手。

因為機器重新點票顯示,Scott比Nelson多出12,603票,兩人得票率差距只有0.15%。

根據佛州法例,如果差距少過0.25%,就要用人手逐張票去點,因此州務卿下令要用人手重新再點,預料週日會有結果。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。