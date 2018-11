國會新人進場 眾議長競逐普洛西受威脅（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

新進的參眾兩院議員週三抵達國會接受輔導,以及選舉黨團領袖,新一屆國會的特色包括有破記錄的女性贏得眾議院議席。

新一屆國會參眾兩院,不少得的是新面孔,可以說”舊友新知”濟濟一堂,接受輔導和挑選黨內領袖。

參議院共和黨領袖麥康尼歡迎新晉的共和黨人,他週三也獲得推舉,連任參議院多數黨領袖。

在眾議院方面,民主黨人也開會決定,是否繼續支持普洛西做眾議長,許多長期共事的同僚都支持她,但有部份新晉的眾議院民主黨人就呼籲改革領導層。

新一屆國會其實還未齊人,因為佛州參議院議席選舉,究竟Bill Nelson和Rick Scott誰會勝出,以及還有幾個眾議院議席鹿死誰手就仍有待公佈。

另外,加州聯邦眾議員 Kevin McCarthy獲選為眾議院少數黨領袖。

在明年1月,現任眾議長賴恩離任後,McCarthy就會領導眾議院共和黨人。

