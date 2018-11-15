太陽劇團VOLTA灣區上演 中國團員談舞台下的故事（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

來自加拿大的太陽劇團（Cirque Du Soleil），今年是第30年來到灣區表演，週四開始呈現最新的巡迴表演節目VOLTA，帶大家了解其中一個來中國的團員在舞台下的故事。

29歲的李岩出生中國遼寧，4歲開始學習體操，曾在中國多處受訓練，也曾是國家體操隊的隊員，9年前加入太陽雜技團，剛開始時必須克服語言上的障礙，需要勤學習英語，還有如何表演。

李岩說：”我們要學很多東西，就在舞台上表演的東西，並不是說，我學我表演的東西就可以了，這是一部分，但是你要是想表演得好的話，讓觀眾覺得他們是在看一個非常好的節目，那我們要學很多，以你的神態、肢體語言、舉手投足，都是很小的細節在裡面的。”

在這場名為VOLTA的劇目，李岩表演的是擺動吊環，他透露在排練一個新的節目的時候，先是要了解導演的要求，並會把新的想法和教練和導演討論，從而擴展自己的發展空間。

李岩說：”創作的話，最大的挑戰是怎樣了解、理解導演的想法，然後用我們自己的想法，去實現導演的想法。”

李岩透露，一場巡迴表演經常在開始到最後階段的多年內，演員會加入自己的特色，而經歷許多轉變，可以給觀眾不同的驚喜。

灣區是太陽雜技團VOLTA節目巡迴表演的第十站，11月15號在舊金山開演，明年2月在聖荷西開演，之後將到聖地牙哥和芝加哥等城市。

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