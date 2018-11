太陽劇團VOLTA灣區上演 中國團員談舞台下的故事（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

來自加拿大的太陽劇團(Cirque Du Soleil),今年是第30年來到灣區表演,週四開始呈現最新的巡迴表演節目VOLTA,帶大家了解其中一個來中國的團員在舞台下的故事。

29歲的李岩出生中國遼寧,4歲開始學習體操,曾在中國多處受訓練,也曾是國家體操隊的隊員,9年前加入太陽雜技團,剛開始時必須克服語言上的障礙,需要勤學習英語,還有如何表演。

李岩說:”我們要學很多東西,就在舞台上表演的東西,並不是說,我學我表演的東西就可以了,這是一部分,但是你要是想表演得好的話,讓觀眾覺得他們是在看一個非常好的節目,那我們要學很多,以你的神態、肢體語言、舉手投足,都是很小的細節在裡面的。”

在這場名為VOLTA的劇目,李岩表演的是擺動吊環,他透露在排練一個新的節目的時候,先是要了解導演的要求,並會把新的想法和教練和導演討論,從而擴展自己的發展空間。

李岩說:”創作的話,最大的挑戰是怎樣了解、理解導演的想法,然後用我們自己的想法,去實現導演的想法。”

李岩透露,一場巡迴表演經常在開始到最後階段的多年內,演員會加入自己的特色,而經歷許多轉變,可以給觀眾不同的驚喜。

灣區是太陽雜技團VOLTA節目巡迴表演的第十站,11月15號在舊金山開演,明年2月在聖荷西開演,之後將到聖地牙哥和芝加哥等城市。

