北加收容中心一度爆滿 有災民寧可睡在車中（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於北加州Chico的The Neighborhood Church,是Camp山火發生後第一個、也是最大的災民收容中心之一,中心容量是200人,一度爆滿。

一早災民不顧戶外空氣品質不佳,在戶外吃早餐,看新聞報導了解災情的最新狀況,中心的告示板,貼滿了失蹤人口的名字還有照片。

災民Chellie說:”大火前一晚我還見過她,我跟她通電話,之後就沒有她的音訊,她的房子被燒毀,據我所知那裡沒有發現骸骨,所以我認為她仍生還。”

很多災民從上星期四山火失控後,跳上車立刻逃難,留下所有家當,唯一沒丟下的是。

災民Ben說:”(你一個人嗎?)我從來不是一個人,我的狗跟我在一起,他從沒離開我。”

Ben在逃難的過程中手被燙傷,疤痕還在。

災民表示,收容中心還算好,但還是有很多人住不慣,寧可睡在自己的車子。

另一個大型收容所是位於Paradise以南的Oroville的一間教會,停車塲停了許多災民的車子,很多災民都在戶外聊天,也沒載口罩,還有人直接睡在外面。

災民Tony說:”因為我喜歡戶外,我喜歡戶外活動,(但你沒有戴口罩)我習慣了。”

這裏有紅十字會及救世軍,幫助災民並提供三餐服務,由於內陸地區晚上氣溫下降到只有華氏30多度,有民眾在停車塲搭帳篷,慈濟佛教基金會的志工送來了數百件環保毛毯,還親手為災民披上。

慈濟的志工目前為止,已經拜訪了6個收容所,目前收容所不斷的增加,也在整合。

慈濟志工慈倡說:”所以現在最大的挑戰就是,把想要幫助的人,跟被需要幫助的人一起合起來,做一個有系統的,能夠真的不會浪費人力物力跟時間。”

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。