北加收容中心一度爆滿 有災民寧可睡在車中（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於北加州Chico的The Neighborhood Church，是Camp山火發生後第一個、也是最大的災民收容中心之一，中心容量是200人，一度爆滿。

一早災民不顧戶外空氣品質不佳，在戶外吃早餐，看新聞報導了解災情的最新狀況，中心的告示板，貼滿了失蹤人口的名字還有照片。

災民Chellie說：”大火前一晚我還見過她，我跟她通電話，之後就沒有她的音訊，她的房子被燒毀，據我所知那裡沒有發現骸骨，所以我認為她仍生還。”

很多災民從上星期四山火失控後，跳上車立刻逃難，留下所有家當，唯一沒丟下的是。

災民Ben說：”（你一個人嗎？）我從來不是一個人，我的狗跟我在一起，他從沒離開我。”

Ben在逃難的過程中手被燙傷，疤痕還在。

災民表示，收容中心還算好，但還是有很多人住不慣，寧可睡在自己的車子。

另一個大型收容所是位於Paradise以南的Oroville的一間教會，停車塲停了許多災民的車子，很多災民都在戶外聊天，也沒載口罩，還有人直接睡在外面。

災民Tony說：”因為我喜歡戶外，我喜歡戶外活動，（但你沒有戴口罩）我習慣了。”

這裏有紅十字會及救世軍，幫助災民並提供三餐服務，由於內陸地區晚上氣溫下降到只有華氏30多度，有民眾在停車塲搭帳篷，慈濟佛教基金會的志工送來了數百件環保毛毯，還親手為災民披上。

慈濟的志工目前為止，已經拜訪了6個收容所，目前收容所不斷的增加，也在整合。

慈濟志工慈倡說：”所以現在最大的挑戰就是，把想要幫助的人，跟被需要幫助的人一起合起來，做一個有系統的，能夠真的不會浪費人力物力跟時間。”

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