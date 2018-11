州長布朗視察Camp山火災情 稱毀滅情況如戰場（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

州長布朗和多名聯邦官員週三早上到Butte縣親自視察這場造成最多人死亡山火的現場,布朗在事後表示,毀滅情況難以言喻,看來就像是個戰場。

州長布朗週三和聯邦內政部長Ryan Zinke、聯邦緊急事故管理局(FEMA)局長Brock Long和其他部門官員,一同到Paradise小鎮視察災情。

內政部長Zinke表示,他今年4度到加州,都是視察山火災情,他說記得每一次他都說,是他所見最嚴重的山火,到了今天,這才是我見過最嚴重的山火。

FEMA局長也同意他這個說法,Long說:”這是我職業生涯所見過,絕對是最嚴重災難之一。”

但他們都同意,目前當務之急是救災,而不是互相推卸責任。

州長布朗說:”我今天會發出行政明令,會加快災後重建,減省官僚,克服一些阻礙我們的規則和其他法例,因為我們要情理碎片、包紮傷口,來面對明天。”

與此同時,當局正調查南北加州兩間電力公司,兩間公司都在起火前發現有異常,但調查將要很長時間。

加州消防發言人Mark Beveridge說:”調查山火時,他們要到一個地區,再封鎖那理,逐英呎逐平方呎,把那理所有篩選,嘗試找出那是甚麼來自哪裡,是否應該在那裡。”

雖然氣象預測風勢減慢,有助救火,但另一個地點又發生新山火。

在洛杉磯市中心50里東面的Fontana發生的Sierra山火,就乘著Santa Ana風迅速蔓延。

不過,在最艱難的時期,反而可以看到人性的光輝。

有女災民失去了在Paradise的家,但她在Chico的收容所,組織了一個免費診所,最初的只在垃圾袋上,寫上大家的處方和醫藥需要,並打電話配藥。

而Malibu一些最有名氣的居民,也到訪紅十字會探災民,並派發食物。

唱作人Chris Martin說:”我們作為一個社區會盡量自救,但有時候Malibu的畫面,會著重我比其他人多,有很多其他人需要幫忙。”

