州長布朗視察Camp山火災情 稱毀滅情況如戰場（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

州長布朗和多名聯邦官員週三早上到Butte縣親自視察這場造成最多人死亡山火的現場，布朗在事後表示，毀滅情況難以言喻，看來就像是個戰場。

州長布朗週三和聯邦內政部長Ryan Zinke、聯邦緊急事故管理局（FEMA）局長Brock Long和其他部門官員，一同到Paradise小鎮視察災情。

內政部長Zinke表示，他今年4度到加州，都是視察山火災情，他說記得每一次他都說，是他所見最嚴重的山火，到了今天，這才是我見過最嚴重的山火。

FEMA局長也同意他這個說法，Long說：”這是我職業生涯所見過，絕對是最嚴重災難之一。”

但他們都同意，目前當務之急是救災，而不是互相推卸責任。

州長布朗說：”我今天會發出行政明令，會加快災後重建，減省官僚，克服一些阻礙我們的規則和其他法例，因為我們要情理碎片、包紮傷口，來面對明天。”

與此同時，當局正調查南北加州兩間電力公司，兩間公司都在起火前發現有異常，但調查將要很長時間。

加州消防發言人Mark Beveridge說：”調查山火時，他們要到一個地區，再封鎖那理，逐英呎逐平方呎，把那理所有篩選，嘗試找出那是甚麼來自哪裡，是否應該在那裡。”

雖然氣象預測風勢減慢，有助救火，但另一個地點又發生新山火。

在洛杉磯市中心50里東面的Fontana發生的Sierra山火，就乘著Santa Ana風迅速蔓延。

不過，在最艱難的時期，反而可以看到人性的光輝。

有女災民失去了在Paradise的家，但她在Chico的收容所，組織了一個免費診所，最初的只在垃圾袋上，寫上大家的處方和醫藥需要，並打電話配藥。

而Malibu一些最有名氣的居民，也到訪紅十字會探災民，並派發食物。

唱作人Chris Martin說：”我們作為一個社區會盡量自救，但有時候Malibu的畫面，會著重我比其他人多，有很多其他人需要幫忙。”

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