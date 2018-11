Camp山火死者增至56人 有庇護所疑爆諾如病毒感染

【KTSF】

Butte縣Camp山火持續焚燒,搜救隊週三再找到多具遺體,令死亡人數上升到56人,仍有130人失蹤。

截至週三晚,火場面積達138,000英畝,焚毀建築物超過一萬棟,目前仍然只有35%受控。

與此同時,當局指在Chico的一個庇護中心,有災民出現感染諾如病毒症狀,目前衛生官員正等候檢測結果,才能確定是否有爆發疫情。

該庇護中心已經準備好隔離病房,給受到感染的民眾。

州長布朗和多名聯邦官員週三到Butte縣視察災情,他們表示目前當務之急是救災,而不是互相推卸責任。

另外,當局正調查南北加州兩間電力公司,兩間公司都在起火前發現有異常,但調查將要很長時間。

當局表示,由於死亡人數不斷上升 ,加上遺體焚毀嚴重,死者身份鑒定工作正在艱難展開,56名死者中,已有47人的身分初步鑑定。

當局已加派287名搜索員,在災場廢壚找尋遺體,搜索員的人數已增至逾450人。

中國駐三藩市總領館發布公告,提醒中國公民近期避免前往北部山火地區及消防控制區域。

