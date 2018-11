灣區空氣質素每況愈下 週四是全球最差

【KTSF 陳嘉琪報導】

Camp山火焚燒至今一星期,來自災場的濃煙仍濃罩整個灣區,令空氣質素每況愈下,舊金山週四下午的空氣污染指數,達到非常不健康的水平,是史上第二差的紀錄,灣區多間大學及校區亦宣佈停課。

舊金山下午的上空仍然是灰濛濛一片,根據Airnow.gov的網站顯示,舊金山下午5時的空氣污染指數是245,達到紫色,即是非常不健康的水平,東灣奧克蘭(屋崙)的指數亦達到240。

灣區空氣質素管理局發言人Kristine Roselius說:”舊金山現時的空氣指數是非常不健康,是有紀錄以來的第二差,而最差的空氣污染指數的紀錄,是去年10月10日北灣大火發生的時候。”

根據USA Today的報導指,北加州週四的空氣污染情況是世界上最差,比印度及中國還要差。

有見及此,灣區多個校區,包括舊金山、奧克蘭、Alameda縣、Contra Costa縣、San Mateo縣內多個校區,及東灣Tri-Valley地區,包括Livermore、Pleasanton及San Ramon都宣布週五停課。

由於不少學校下星期起放感恩節假期,因此有學生要到11月26日才復學。

多間高等院校,例如是舊金山市立大學、舊金山及聖荷西州大、Cal State在東灣三間分校、舊金山大學、南灣De Anza社區學院等,週五起亦已經停課。

灣區空氣質素管理局預測,空氣質素持續惡劣,呼籲市民盡量不要在戶外逗留,留在家中,並且關上門窗。

在戶外的人,有需要時可前往商場、圖書館或博物館等設施,讓呼吸系統有緩衝的時間。

Roselius說:”不幸地 我們預計明天的空氣質素會更差,希望等到下星期中,可能有好轉的情況。”

