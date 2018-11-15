灣區空氣質素每況愈下 週四是全球最差

November 15, 2018 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Bay Area Air Quality Management District's Facebook)

【KTSF 陳嘉琪報導】

Camp山火焚燒至今一星期，來自災場的濃煙仍濃罩整個灣區，令空氣質素每況愈下，舊金山週四下午的空氣污染指數，達到非常不健康的水平，是史上第二差的紀錄，灣區多間大學及校區亦宣佈停課。

舊金山下午的上空仍然是灰濛濛一片，根據Airnow.gov的網站顯示，舊金山下午5時的空氣污染指數是245，達到紫色，即是非常不健康的水平，東灣奧克蘭（屋崙）的指數亦達到240。

灣區空氣質素管理局發言人Kristine Roselius說：”舊金山現時的空氣指數是非常不健康，是有紀錄以來的第二差，而最差的空氣污染指數的紀錄，是去年10月10日北灣大火發生的時候。”

根據USA Today的報導指，北加州週四的空氣污染情況是世界上最差，比印度及中國還要差。

有見及此，灣區多個校區，包括舊金山、奧克蘭、Alameda縣、Contra Costa縣、San Mateo縣內多個校區，及東灣Tri-Valley地區，包括Livermore、Pleasanton及San Ramon都宣布週五停課。

由於不少學校下星期起放感恩節假期，因此有學生要到11月26日才復學。

多間高等院校，例如是舊金山市立大學、舊金山及聖荷西州大、Cal State在東灣三間分校、舊金山大學、南灣De Anza社區學院等，週五起亦已經停課。

灣區空氣質素管理局預測，空氣質素持續惡劣，呼籲市民盡量不要在戶外逗留，留在家中，並且關上門窗。

在戶外的人，有需要時可前往商場、圖書館或博物館等設施，讓呼吸系統有緩衝的時間。

Roselius說：”不幸地 我們預計明天的空氣質素會更差，希望等到下星期中，可能有好轉的情況。”

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