柏大學生會華裔理事拒投票支持跨性別議案引爭議（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

柏克萊加大學生會華裔理事周寶靈（Isabella Chow）最近因為學校關於跨性別人士的一項議題，而遭到強烈的抨擊，甚至要她辭去理事一職，究竟導火線是甚麼？

這是上星期三柏克萊學生會議的場面，所有的砲口指著學生會理事周寶靈，原因始於10月31日，該校的QARC同志聯盟資源中心（Queer Alliance Resource Center），要求學生會通過一項議案，譴責特朗普政府考慮制定性別的法律定義，QARC認為，140萬的跨性別人士將失去保護措施。

周寶靈表決時棄權，之後宣讀棄權的原因，身為虔誠基督徒的周寶靈認為，支持這項議案，有違自己的價值觀，等於強迫推廣她自己不同意的群體，週二記者訪問周寶靈，對於這麼大的反彈，始料未及。

周寶靈說：”我認為愛一個人跟他意見相左沒有衝突，事實上如果我愛一個人，你問我如何看待同志議題，我會告訴你事實，對我而言愛你不代表接受我不相信的東西，反而是我公開坦白我的看法，我沒有想到這大的反彈，你問我是否改變說法，我還是會堅持我的看法。”

事件發生後，當初支持周寶靈選上理事的組織立刻與她切割，網路上辱罵的言語鋪天蓋地，有同志團體表示，周寶靈可以棄權，但沒有必要長篇大論談一男一女婚姻。

周寶靈說她決定解釋的原因是不想被人誤會。

周寶靈說：”他們說我反對同志團體的法律保護，我支持任何人應該受法律保護，免於受歧視及騷擾，我不想讓這些不實的言論流傳，所以我選擇當晚發出聲明。”

一名同志學生在會議現場，他說有人挺身為周寶靈辯護，但他們搞錯了。

柏克萊加大學生Isa Weiskopf說：”大部分的人為她的言論自由辯護，但這不是我們抗議的原因，我們抗議她的陳述，譴責同志的性別認同，這說法是不對不是事實，這讓我們這些同志族群，覺得這對我們不是好的。”

周寶靈被要求辭去理事一職，她拒絕，現在則是出現罷免她的聲音。

Weiskopf說：”我希望她辭職，除非她願意改變對同志團體的看法，或是不要強加自己對同志團體的觀點，在柏克萊加大社區，你可以有個人看法，但如果你在一個有權力的職位，代表所有學生，就應該表現出甚麼才是對整個社區最好的。”

周寶靈說，她競選學生會理事，就是要代表少數的基督徒利益。

罷免周寶靈需要先收集到2,400個簽名，然後才能夠舉行報名投票，接下來需要6,000名學生參與投票，3分之2投贊成票才能夠通過罷免。

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