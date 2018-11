柏大學生會華裔理事拒投票支持跨性別議案引爭議（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

柏克萊加大學生會華裔理事周寶靈(Isabella Chow)最近因為學校關於跨性別人士的一項議題,而遭到強烈的抨擊,甚至要她辭去理事一職,究竟導火線是甚麼?

這是上星期三柏克萊學生會議的場面,所有的砲口指著學生會理事周寶靈,原因始於10月31日,該校的QARC同志聯盟資源中心(Queer Alliance Resource Center),要求學生會通過一項議案,譴責特朗普政府考慮制定性別的法律定義,QARC認為,140萬的跨性別人士將失去保護措施。

周寶靈表決時棄權,之後宣讀棄權的原因,身為虔誠基督徒的周寶靈認為,支持這項議案,有違自己的價值觀,等於強迫推廣她自己不同意的群體,週二記者訪問周寶靈,對於這麼大的反彈,始料未及。

周寶靈說:”我認為愛一個人跟他意見相左沒有衝突,事實上如果我愛一個人,你問我如何看待同志議題,我會告訴你事實,對我而言愛你不代表接受我不相信的東西,反而是我公開坦白我的看法,我沒有想到這大的反彈,你問我是否改變說法,我還是會堅持我的看法。”

事件發生後,當初支持周寶靈選上理事的組織立刻與她切割,網路上辱罵的言語鋪天蓋地,有同志團體表示,周寶靈可以棄權,但沒有必要長篇大論談一男一女婚姻。

周寶靈說她決定解釋的原因是不想被人誤會。

周寶靈說:”他們說我反對同志團體的法律保護,我支持任何人應該受法律保護,免於受歧視及騷擾,我不想讓這些不實的言論流傳,所以我選擇當晚發出聲明。”

一名同志學生在會議現場,他說有人挺身為周寶靈辯護,但他們搞錯了。

柏克萊加大學生Isa Weiskopf說:”大部分的人為她的言論自由辯護,但這不是我們抗議的原因,我們抗議她的陳述,譴責同志的性別認同,這說法是不對不是事實,這讓我們這些同志族群,覺得這對我們不是好的。”

周寶靈被要求辭去理事一職,她拒絕,現在則是出現罷免她的聲音。

Weiskopf說:”我希望她辭職,除非她願意改變對同志團體的看法,或是不要強加自己對同志團體的觀點,在柏克萊加大社區,你可以有個人看法,但如果你在一個有權力的職位,代表所有學生,就應該表現出甚麼才是對整個社區最好的。”

周寶靈說,她競選學生會理事,就是要代表少數的基督徒利益。

罷免周寶靈需要先收集到2,400個簽名,然後才能夠舉行報名投票,接下來需要6,000名學生參與投票,3分之2投贊成票才能夠通過罷免。

