【KTSF】

舊金山外日落區週二晚發生街頭襲擊及搶劫案,匪徒襲擊受害人後,偷去受害人腳上穿著的靴子,案件涉及多名匪徒,他們得手後逃去無蹤。

警方是於晚上7時42分接獲舉報,案發現場位於Judah街4100號路段。

50歲男受害人遭到6至12名男匪徒襲擊,並被搶去腳上的靴子,受害人在事故中有受傷,需要送院治療,沒有生命危險。

涉案匪徒仍然在逃,警方呼籲知情人士可致電匿名熱線舉報,電話:(415) 575-4444。

