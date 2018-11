舊金山市參議會通過新法 讓商舖同時經營兩種生意

【KTSF】

舊金山的零售商鋪在空間的使用上,將可以更有彈性,舊金山市參議會週二一致通過,代表日落區的華裔市參市湯凱蒂所提出的彈性零售和臨時商業活動法案,允許在同一個零售空間經營兩種或以上的生意,同時也允許在現有的商鋪內,舉辦臨時性的商業活動。

該法案設立新的分區使用規則,希望善用零售空間,並減少空置的店面,彈性零售法適用的區域包括第1、4、5、10和11區。

取得彈性零售法許可的商家,可以在同一個空間內,經營兩個或以上不同型態的生意。

舉例來說,原本開咖啡店的商鋪,可以跟服飾店共用店面,而如果服飾店不做了,咖啡店的店主可以再找藝術或服裝類的商家共用店面,不需再另外申請許可。

另外,法案也讓商家可以在店內舉辦臨時性的商業活動,商家可以申請最多6天的臨時使用許可。

新法案還需要市長簽署才能生效。

