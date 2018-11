舊金山週末多宗入屋劫案 華裔少女勇敢面對搶匪

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山剛剛過去的週末發生幾宗入屋搶劫案和盜竊案,其中一名華裔事主開槍嚇走匪徒,而另一宗案件,一名華裔少女勇敢應對搶匪,並且事後對警方提供案件的資料。

警方表示,星期日下午兩點左右,一名非洲裔男人在Crocker Amazon區Athens街1200號地段,踢開一棟房屋的前門,當時一名14歲華裔女童獨自在家,匪徒要求女童給錢,女童照做,匪徒得手之後逃走,並沒有傷害女童。

警方讚揚女童勇敢保住自己的安全,並且事後向警方提供有關匪徒長相的資料。

另外,上星期五中午12點左右,兩名非洲裔男子在Silver Avenue附近Silliman 1300號地段闖進一個住宅。

警方表示,男事主用槍向匪徒連開多槍,匪徒立刻逃跑,事件中沒有人受傷。

