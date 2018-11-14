PG&E如要為Camp山火負責 現有保險恐不夠賠償

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北加州Butte縣爆發的Camp山火，至今造成至少48人死亡，燒毀7,700幢住屋，太平洋煤電公司（PG&E）表示，如果調查確定PG&E要為這宗山火負責，估計PG&E現有的保險賠償額將不夠支付所有索償，消息導致PG&E的股價週三下滑逾兩成。

總部位於舊金山的PG&E對華爾街監管當局說，假如PG&E的設施是引發這場山火的源頭，該公司面臨的巨額賠償，將超逾保險的賠償額，估計會對該公司的財務和營運帶來嚴重影響，但PG&E重申，現階段當局尚未確定超火的源頭。

PG&E週三下跌7.13元，收市報25.69元，股價為2003年以來最低，自山火上週爆發以來，PG&E的股價已蒸發47%。

PG&E表示，在截至2019年7月31日止年度，該公司的山火責任保險賠償額約為14億元，Citi投資研究分析師估計，這場山火的賠償額有可能超過15億元，但估計州政府會介入，協助PG&E及其用戶。

另外，在山火中痛失家園的多名受害人已向PG&E提出訴訟，指稱該公司的高壓電纜發生故障，觸發這場山火，訴訟指控PG&E沒有維修保養供電設施，也沒有做好定期檢查電纜的工作。

PG&E上週對加州公共事業委員會稱，在山火爆發前，火場附近的電纜曾發生故障，但PG&E總裁Geisha Williams週二接受當地一份報章訪問時稱，現階段尚未確定，山火是否由電纜冒出的火花而所引發。

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