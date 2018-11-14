白宮再有人事變動 第一夫人要求撤換國安人員

【KTSF 江良慧報導】

白宮再次出現人事變動，不過，與已往不同的是，今次是第一夫人梅蘭妮婭要求開除一名高級國安人員，與此同時，有報導指特朗普內閣部分人員，也可能在短期內遭撤換。

週二下午，在特朗普唯一出席的公開活動上，Mira Ricardel仍然在場，但在週二晚，她已經無法留下，她從副國家安全顧問一職被開除，而她得罪的卻並非總統，而是第一夫人梅蘭妮婭。

第一夫人辦公室罕有發表聲明，說國安顧問John Bolton的副手Ricardel，不再值得享有在白宮服務的榮幸。

Ricardel與第一夫人在她出訪非州期間，因為飛機上座位與使用國安委員會資源起爭執。

與此同時，有消息指特朗普正考慮更換內閣內和白宮部分高層人員，有可能變動的包括國土安全部長Kristen Nielsen，特朗普週二在白宮就不回答人事變動的問題。

據說特朗普不滿Nielsen處理移民和邊境保安的手法，可能在未來幾天內要求她辭職。

而一向支持Nielsen的白宮幕僚長John Kelly也可能會離職，消息指特朗普已經約見可能接替Kelly的人選，包括提升副總統彭斯的幕僚長Nick Ayres。

但民主黨重掌眾議院，並準備對特朗普展開調查，不知會否令有能之士卻步，特朗普當然說不會。

特朗普說：”這是炙手可熱的白宮，我們是大家想來工作的白宮。”

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