白宮再有人事變動 第一夫人要求撤換國安人員

【KTSF 江良慧報導】

白宮再次出現人事變動,不過,與已往不同的是,今次是第一夫人梅蘭妮婭要求開除一名高級國安人員,與此同時,有報導指特朗普內閣部分人員,也可能在短期內遭撤換。

週二下午,在特朗普唯一出席的公開活動上,Mira Ricardel仍然在場,但在週二晚,她已經無法留下,她從副國家安全顧問一職被開除,而她得罪的卻並非總統,而是第一夫人梅蘭妮婭。

第一夫人辦公室罕有發表聲明,說國安顧問John Bolton的副手Ricardel,不再值得享有在白宮服務的榮幸。

Ricardel與第一夫人在她出訪非州期間,因為飛機上座位與使用國安委員會資源起爭執。

與此同時,有消息指特朗普正考慮更換內閣內和白宮部分高層人員,有可能變動的包括國土安全部長Kristen Nielsen,特朗普週二在白宮就不回答人事變動的問題。

據說特朗普不滿Nielsen處理移民和邊境保安的手法,可能在未來幾天內要求她辭職。

而一向支持Nielsen的白宮幕僚長John Kelly也可能會離職,消息指特朗普已經約見可能接替Kelly的人選,包括提升副總統彭斯的幕僚長Nick Ayres。

但民主黨重掌眾議院,並準備對特朗普展開調查,不知會否令有能之士卻步,特朗普當然說不會。

特朗普說:”這是炙手可熱的白宮,我們是大家想來工作的白宮。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。