美國有線新聞網絡(CNN)控告特朗普政府取消記者白宮記者證違憲,有關訴訟獲得其他十幾間新聞媒體支持,當中甚至包括與特朗普關係友好的Fox霍士新聞。

美國多間主要新聞媒體,包括紐約時報、今日美國和NBC等週三發表聯合聲明,說白宮記者絕不應該因為任意武斷原因被禁,而且他們必定要有發問的自由。

當中,包括華盛頓郵報、美聯社、Politico機構都紛紛向法庭提交非當事人意見陳述書,支持CNN以及記者證被取消的記者。

Fox新聞總裁更發聲明說,在白宮工作的記者的特勤通行證,絕不應被用作武器。

而作為對訴訟的回應,司法部就表示,白宮有權決定和選擇哪個記者可以得到永久的記者證。

