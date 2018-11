Juul多款受歡迎口味電子煙將不再在店舖發售

【KTSF】

在聯邦當局公布嚴厲措施,監管電子煙的前夕,總部位於舊金山的電子煙生產商Juul Labs宣布,將停止零售受歡迎口味的電子煙煙咀,和關閉部分社交平台帳號。

停止零售的4款受歡迎口味煙咀,包括奶油味、青瓜味、雜果味以及芒果味,但官方網站仍會繼續出售這些口味的煙咀予21歲以上人士。

Juul亦會關閉Facebook及Instagram等社交媒體帳號,以減少青少年接觸產品的機會,但會保留Twitter帳號。

今年9月,聯邦食品和藥物管理局(FDA),向包括Juul在內的5間電子煙生產商發出警告,要求這些公司在60天內提出有效限制未成年人士接觸電子煙的計劃,限期將於本週屆滿。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。