東華醫院頒授華裔醫學傑出人士獎 莫樹錦博士獲獎（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山東華醫院每年頒發的華裔醫學傑出人士獎,今年頒給香港中文大學醫學院教授莫樹錦博士。

香港中文大學醫學院臨床腫瘤學系教授莫樹錦,在加拿大接受醫學培訓,在多倫多執業7年之後,在1996年回流香港。

除了教學和看病人之外,莫博士也從事研究工作,研究集中在和肺癌有關的生物標記和標靶治療。

他的研究發現,有EGFR基因變種的肺癌病人服用標靶藥,可以比一般化療來得有效。

莫博士說:”病人要是得到標靶藥之後,第一、副作用比較小,第二、生存的機會和時間都更長,對肺癌病人來說,以前只是第一招化療,但是現在按照基因選擇的時候,生活的素質和和時間都更長了。”

由於許多東南亞肺癌患者有EGFR基因變種,因此這項更加精確的治療方式,也更加獲得當地醫學界的肯定。

傑出人士獎評審主席兼內科醫生陳美詩說:”有某種基因變種的病人,得到這類藥物對抗癌症,以前只能活一年的話,現在可以活多好幾年。”

莫博士透露,來到舊金山經常只是旅遊性質,和這裡的醫學人員交流,獲得東華醫院華裔醫學傑出獎的肯定,莫博士感到驚喜。

莫博士說:”當你看到病人能夠很戲劇化的好轉,這個感覺是非常好的,第二有些病人吃藥能夠活得很久,你和病人的關係也深切了很多。”

莫博士透露,目前研究免疫治療,就是要利用身體內的免疫細胞,識別癌細胞並進行銷毀。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。