東華醫院頒授華裔醫學傑出人士獎 莫樹錦博士獲獎（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山東華醫院每年頒發的華裔醫學傑出人士獎，今年頒給香港中文大學醫學院教授莫樹錦博士。

香港中文大學醫學院臨床腫瘤學系教授莫樹錦，在加拿大接受醫學培訓，在多倫多執業7年之後，在1996年回流香港。

除了教學和看病人之外，莫博士也從事研究工作，研究集中在和肺癌有關的生物標記和標靶治療。

他的研究發現，有EGFR基因變種的肺癌病人服用標靶藥，可以比一般化療來得有效。

莫博士說：”病人要是得到標靶藥之後，第一、副作用比較小，第二、生存的機會和時間都更長，對肺癌病人來說，以前只是第一招化療，但是現在按照基因選擇的時候，生活的素質和和時間都更長了。”

由於許多東南亞肺癌患者有EGFR基因變種，因此這項更加精確的治療方式，也更加獲得當地醫學界的肯定。

傑出人士獎評審主席兼內科醫生陳美詩說：”有某種基因變種的病人，得到這類藥物對抗癌症，以前只能活一年的話，現在可以活多好幾年。”

莫博士透露，來到舊金山經常只是旅遊性質，和這裡的醫學人員交流，獲得東華醫院華裔醫學傑出獎的肯定，莫博士感到驚喜。

莫博士說：”當你看到病人能夠很戲劇化的好轉，這個感覺是非常好的，第二有些病人吃藥能夠活得很久，你和病人的關係也深切了很多。”

莫博士透露，目前研究免疫治療，就是要利用身體內的免疫細胞，識別癌細胞並進行銷毀。

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