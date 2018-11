Camp山火死者增至48人 PG&E電纜疑肇禍

【KTSF 江良慧報導】

目前加州有3場特大山火在焚燒,有接近9,000名消防人員努力灌救,火災總面積多達225,845畝,當中,北加州Butte縣的Camp山火,已經成為加州歷史上造成最多人死亡的山火,至今已經有至少48人死亡,約80人仍然失蹤,大火焚毀13萬畝林地,只有約三成半面積受控。

Camp山火火場面積已經超過聖荷西整個城市,在災情最嚴重的Paradise小鎮,7,000多間建築物付諸一炬,當中絕大部分的都是獨立房屋,有15,000多間建築物仍受大火威脅。

消防員週二主要在大火已經熄滅的地方灑水,預防死灰復燃,消防員也檢查樹木和沒有燒毀的建築物是否有倒塌的危險,確保災民重返這裡時安全。

而州長布朗就表示,加州這些特大的山火,已經成為新的異常狀態。

州長布朗說:”我們已經竭盡所能,將會有新挑戰,我們甚至不知道會是甚麼,我們會盡量作出反應,這是前所未有的,或我所稱之為新的異常狀態。”

對於有報導指,太平洋煤電公司(PG&E)的電纜可能是引起Camp山火的原因之一,候任州長紐森表示,仍在評估所有事情,之後才會決定怎樣採取行動。

另外,在南加州Ventura縣的Woolsey山火,在Lake Sherwood附近週二早上出現再度爆發,又冒出濃煙,當局於是派出空軍的派出C130運輸機協助空中救火。

Ventura縣消防局長表示,現時風勢把大火吹向人口稀疏的地區,但他警告說仍未脫離險境。

Woolsey山火至今焚燒96,000多畝林木,導致兩人死亡,大火目前35%受控。

另外,不少災民緊急逃生的時候,未趕及把寵物帶走,這些動物目前還在等候主人會來認領牠們。

在Oroville的北山谷動物災難組織表示,他們目前收容了1,200至1,300隻動物,有些較大的動物就會被送到Butte縣的園遊會場。

工作人員表示,除了一些有名字的動物外,有不少是縣警和消防員,甚至PG&E的工作人員在街上看到把牠們送來,而最難得的是,不少工作人員和義工,本身都在這場大火中喪失家園。

