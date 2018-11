文翠珊成功游說內閣支持脫歐草案

【i-CABLE】

英國首相文翠珊再就脫歐協議取得新突破,她成功游說閣員支持其脫歐協議草案,但據報有保守黨成員不滿草案,將向文翠珊逼宮,而文翠珊之後亦要硬闖國會,表決是否通過協議。

文翠珊在長達逾5小時的特別內閣會議,成功游說閣員支持其脫歐協議草案,文翠珊強調草案實現了公投時的承諾,令英國重新掌控金融、法律及邊界,相信能為整個英國帶來最佳利益。

不過英國天空電視台引述消息指,內閣成員意見分歧,有約有十人反對協議草案,可能會再有內閣成員因而請辭,亦有消息指執政保守黨的脫歐派很不滿草案內容,很可能於周四對文翠珊提出不信任動議向文翠珊逼宮。

而文翠珊之後還要硬闖國會一關,外界預計國會將於下月7日表決,文翠珊屆時需要取得320票,才能通過這份脫歐協議草案。

至於歐盟方面,首席談判代表巴尼耶表示,英國內閣支持脫歐協議草案是決定性一步,意味著歐盟領袖能召開峰會。外界預計歐盟委員會將公佈長達500多頁的草案內容,而英國外的其餘27國代表將再次開會、細閱協議,商討是否要在本月25日召開緊急峰會、落實協議。

根據愛爾蘭和英國傳媒報道,脫歐後,英國和歐盟會有共同參與的海關安排,避免在北愛和愛爾蘭設立硬邊界。協議草案據報還會列明英國明年3月底脫歐後,有21個月過渡期和390億英鎊分手費的細節。

