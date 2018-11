灣區空氣仍不健康 戴N95口罩要按照說明指引（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

受北加州Butte縣山火影響,灣區大部分地區的空氣質素週二仍然不健康。

本台攝影師週二早上拍攝到N95口罩賣光了的貨架,公共衛生部門提醒大家,戴N95口罩要按照說明指引,口罩應該緊貼臉部,用完一次就應該棄掉。

當局表示,N95口罩不適用於兒童以及留鬍子的人士,當空氣質素不佳時,最好的辦法仍然是留在戶內,以及關好門窗,預料不健康的空氣質素會持續至週末。

聯邦環保局網站(http://airnow.gov)較早前發布的資料顯示,灣區大部分地區週二空氣污染指數達到154,屬於不健康的水平。

東灣Livermore以及南灣聖荷西地區,空氣質素稍有改善,可是對於長者、幼童,以及體弱人士來說,仍然對健康不利,需要盡量避免戶外活動。

灣區空氣質素管理局發出的冬季愛惜空氣日,有效期到本週五,禁止燃燒木頭和固體燃料。

