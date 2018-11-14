灣區空氣仍不健康 戴N95口罩要按照說明指引（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

受北加州Butte縣山火影響，灣區大部分地區的空氣質素週二仍然不健康。

本台攝影師週二早上拍攝到N95口罩賣光了的貨架，公共衛生部門提醒大家，戴N95口罩要按照說明指引，口罩應該緊貼臉部，用完一次就應該棄掉。

當局表示，N95口罩不適用於兒童以及留鬍子的人士，當空氣質素不佳時，最好的辦法仍然是留在戶內，以及關好門窗，預料不健康的空氣質素會持續至週末。

聯邦環保局網站（http://airnow.gov）較早前發布的資料顯示，灣區大部分地區週二空氣污染指數達到154，屬於不健康的水平。

東灣Livermore以及南灣聖荷西地區，空氣質素稍有改善，可是對於長者、幼童，以及體弱人士來說，仍然對健康不利，需要盡量避免戶外活動。

灣區空氣質素管理局發出的冬季愛惜空氣日，有效期到本週五，禁止燃燒木頭和固體燃料。

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