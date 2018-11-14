灣區捷運”搭霸王車”問題嚴重 新打擊對策成效如何（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

灣區捷運（BART）的逃票”搭霸王車”的問題一向嚴重，估計捷運每年損失2,500萬元，當局年初起，聘請查票員打擊逃票，捷運又有什麼其他對策呢？至今成效如何？

在捷運站，相信這一幕大家不會陌生，近日有觀眾向本台提供片段指，除了入閘機，連一些緊急出口和讓捷運職員出入的服務閘口，都不能倖免。

他認為，對有付款的乘客很不公平，亦擔心逃票的人，會對車站及列車的治安構成威脅。

早在3年前，捷運曾經採取措施打擊逃票，就是將所有緊急出口上鎖，由車站職員控制閘口的開關。

灣區捷運發言人Jim Allison說：”但消防部門告訴我們，將緊急出入口上鎖，可能造成安全隱患。”

捷運表示，因此最終停止這種做法，不過後來亦研究出新的解決辦法，並已經在灣區多個捷運車站實施。

在舊金山Civic Center站的緊急出口，就安裝了警報器，一有人嘗試打開閘口，就會有響聲。

Allison說：”解決辦法是加裝警報器，以及’逃票’警告字句，如果他們仍然在這些閘口出入，他們是欺詐。”

每個閘口前的地上都貼上新的警告標示，提醒乘客不要逃票，而一些遠離車站櫃位的閘口，捷運亦已經加高了圍欄，確保不法分子不能夠跳入閘內，Allison認為，這些措施初步已見成效。

Allison說：”逃票者只是簡單跳過緊急出口，這些閘口以前是一個難題，但自從我們改善後，逃票者反而轉去入閘機逃票。”

已經更新或有計劃更新設施的車站大約有18個，不過就算裝有警報器，本台採訪當日仍發現有人無視警告。

剛剛當選成為捷運董事局成員的李正元（Janice Li）表示，上任後會積極推動更換入閘機，因為涉及的資金龐大，或者可以考慮先在比較繁忙的Embarcardeo及Montgomery車站推行。

李正元說：”要更換入閘機，至少要用幾百萬元，如果要全線更換，可能要過億元，但我們可以在舊金山幾個繁忙車站做試點，我們可能尋找入閘機的設計，捷運不用創造新的入閘機，世界各地都有，或者我們可向紐約及芝加哥取經。”

加高圍欄，在閘口增設警報器，這些設施在Civic Center站已經大致完成，不過還有差不多30個車站尚未做好，例如是東灣Walnut Creek就要等到2022年才完工。

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