灣區捷運”搭霸王車”問題嚴重 新打擊對策成效如何（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

灣區捷運(BART)的逃票”搭霸王車”的問題一向嚴重,估計捷運每年損失2,500萬元,當局年初起,聘請查票員打擊逃票,捷運又有什麼其他對策呢?至今成效如何?

在捷運站,相信這一幕大家不會陌生,近日有觀眾向本台提供片段指,除了入閘機,連一些緊急出口和讓捷運職員出入的服務閘口,都不能倖免。

他認為,對有付款的乘客很不公平,亦擔心逃票的人,會對車站及列車的治安構成威脅。

早在3年前,捷運曾經採取措施打擊逃票,就是將所有緊急出口上鎖,由車站職員控制閘口的開關。

灣區捷運發言人Jim Allison說:”但消防部門告訴我們,將緊急出入口上鎖,可能造成安全隱患。”

捷運表示,因此最終停止這種做法,不過後來亦研究出新的解決辦法,並已經在灣區多個捷運車站實施。

在舊金山Civic Center站的緊急出口,就安裝了警報器,一有人嘗試打開閘口,就會有響聲。

Allison說:”解決辦法是加裝警報器,以及’逃票’警告字句,如果他們仍然在這些閘口出入,他們是欺詐。”

每個閘口前的地上都貼上新的警告標示,提醒乘客不要逃票,而一些遠離車站櫃位的閘口,捷運亦已經加高了圍欄,確保不法分子不能夠跳入閘內,Allison認為,這些措施初步已見成效。

Allison說:”逃票者只是簡單跳過緊急出口,這些閘口以前是一個難題,但自從我們改善後,逃票者反而轉去入閘機逃票。”

已經更新或有計劃更新設施的車站大約有18個,不過就算裝有警報器,本台採訪當日仍發現有人無視警告。

剛剛當選成為捷運董事局成員的李正元(Janice Li)表示,上任後會積極推動更換入閘機,因為涉及的資金龐大,或者可以考慮先在比較繁忙的Embarcardeo及Montgomery車站推行。

李正元說:”要更換入閘機,至少要用幾百萬元,如果要全線更換,可能要過億元,但我們可以在舊金山幾個繁忙車站做試點,我們可能尋找入閘機的設計,捷運不用創造新的入閘機,世界各地都有,或者我們可向紐約及芝加哥取經。”

加高圍欄,在閘口增設警報器,這些設施在Civic Center站已經大致完成,不過還有差不多30個車站尚未做好,例如是東灣Walnut Creek就要等到2022年才完工。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。