2018年十大危險玩具名單出爐

位於麻省的非牟利組織W.A.T.C.H.(World Against Toys Causing Harm)週二公布2018年十大危險玩具名單,準備為子女選購聖誕禮物的家長,敬請留意。

今年是該組織第46年公布十大危險玩具名單,W.A.T.C.H.總裁Joan Siff稱,這些玩具分別會對幼童帶來窒息、傷眼等危險。

該組織呼籲家長,在選購玩具時要小心留意,不要因為玩具是產自某品牌,或在知名零售店發售而掉以輕心,根據統計數字,美國每3分鐘便有兒童因為玩玩具受傷而要送往急症室求診。

其中一件列入名單的玩具是Hasbro公司出品的Black Panther伸縮塑膠玩具爪,這個可以套在手上的玩具爪,有可能在揮動時抓傷他人。

另外,Cabbage Patch Kids芭蕾舞玩偶,玩具商指稱適合兩歲或以上的小朋友玩,不過玩偶的芭蕾舞裙和頭飾可以移除,幼童誤吞或有窒息危險。

如欲查看十大危險玩具的完整名單,請點擊:https://toysafety.org

