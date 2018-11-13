2018年十大危險玩具名單出爐

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位於麻省的非牟利組織W.A.T.C.H.（World Against Toys Causing Harm）週二公布2018年十大危險玩具名單，準備為子女選購聖誕禮物的家長，敬請留意。

今年是該組織第46年公布十大危險玩具名單，W.A.T.C.H.總裁Joan Siff稱，這些玩具分別會對幼童帶來窒息、傷眼等危險。

該組織呼籲家長，在選購玩具時要小心留意，不要因為玩具是產自某品牌，或在知名零售店發售而掉以輕心，根據統計數字，美國每3分鐘便有兒童因為玩玩具受傷而要送往急症室求診。

其中一件列入名單的玩具是Hasbro公司出品的Black Panther伸縮塑膠玩具爪，這個可以套在手上的玩具爪，有可能在揮動時抓傷他人。

另外，Cabbage Patch Kids芭蕾舞玩偶，玩具商指稱適合兩歲或以上的小朋友玩，不過玩偶的芭蕾舞裙和頭飾可以移除，幼童誤吞或有窒息危險。

如欲查看十大危險玩具的完整名單，請點擊：https://toysafety.org

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