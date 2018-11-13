南加Woolsey山火續猛烈燃燒 最少兩死

【KTSF 張麗月報導】

南加州洛杉磯和Ventura兩個縣的Woolsey大山火仍然繼續猛烈焚燒，最少兩人死亡，目前大火只有兩成面積受控。

消防當局說，Santa Ana強風和乾燥天氣，造成Woolsey山火一發不可收拾，週末期間，雖然強風略為減弱，令救火較易，但風勢預料在週二將再度增強。

氣象預測，洛杉磯縣的東北風，時速可能高達30哩，陣風時速也高達55哩，可能令救火增加難度。

橫跨洛杉磯和Ventura兩個縣的Woolsey山火，火場面積只有兩成受到控制，至今已燒燬超過9萬英畝林木，有接近400間建築物焚燬，也有5.7萬間建築物仍然受到山火威脅，同時有超過25萬人要疏散。

其中Malibu市受災最嚴重，有許多名人的居所都受到影響，面對天災，居民都顯得無奈。

另外，週一早上10點開始，Ventura縣的Simi Valley地區又點起兩個較小的山火，當地部份118公路要關閉。

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