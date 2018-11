南加Woolsey山火續猛烈燃燒 最少兩死

【KTSF 張麗月報導】

南加州洛杉磯和Ventura兩個縣的Woolsey大山火仍然繼續猛烈焚燒,最少兩人死亡,目前大火只有兩成面積受控。

消防當局說,Santa Ana強風和乾燥天氣,造成Woolsey山火一發不可收拾,週末期間,雖然強風略為減弱,令救火較易,但風勢預料在週二將再度增強。

氣象預測,洛杉磯縣的東北風,時速可能高達30哩,陣風時速也高達55哩,可能令救火增加難度。

橫跨洛杉磯和Ventura兩個縣的Woolsey山火,火場面積只有兩成受到控制,至今已燒燬超過9萬英畝林木,有接近400間建築物焚燬,也有5.7萬間建築物仍然受到山火威脅,同時有超過25萬人要疏散。

其中Malibu市受災最嚴重,有許多名人的居所都受到影響,面對天災,居民都顯得無奈。

另外,週一早上10點開始,Ventura縣的Simi Valley地區又點起兩個較小的山火,當地部份118公路要關閉。

