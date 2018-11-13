特朗普出席一戰百週年活動 與歐洲國家領袖格格不入

【KTSF】

特朗普總統週末到法國出席一戰停戰一百週年紀念活動，明顯與歐洲國家領袖格格不入，沒有參加當中的和平論壇，甚至連原定的美軍墳場悼念儀式都改派代表出席，引致美國國內外的非議。

一戰停戰一百週年紀念儀式，週日在巴黎凱旋門舉行，法國總統馬克龍，在來美國、俄國、德國等幾十個國家的領袖的見證下，冒雨向凱旋門的無名戰士碑，燃點永恒之火，悼念這場歷時四年的大戰中，數以百萬計的軍民亡靈。

1918年11月11日上午11點，參戰各國在巴黎和會簽署停戰協定，馬克龍致詞除了指出戰爭殘酷，世界要致力維護脆弱的和平之外，也警告大家，某些國家鼓吹國族主義，鼓吹本國優先，而不理會世界的集體福祉，這種做法很危險。

馬克龍說：”你說以自己的利益為先，不管他人死活，你就抹殺一國最寶貴的、讓其存活、使之偉大、至關重要的：一國之道德價值。”

他說法國倡議普世價值，在最黑暗時刻中都不自私自利，因為知道愛國思想同國族主義相反。

馬克龍這番說話沒點名誰，但所有人都知道，矛頭直指在場的美國總統特朗普，在隨後舉行的和平論壇，當年敵對，現在身為歐盟龍頭的法國與德國異口同聲，要加強國際多邊合作，共同應對全球所面對的難題。

德國總理默克爾指出，一戰的歷史顯示，民族主義坐大，在政治外交上不肯妥協會帶來大災難。

特朗普沒有出席和平論壇，也沒有與世界各國領袖在紀念停戰時刻的鐘聲響起時一起步行。

他在週六又以天氣不佳，不宜乘坐直升專機，又不想車隊阻塞交通為理由，不去巴黎以東北六十英里外的一個美國墳場憑吊陣亡美軍，改為派白宮幕僚長代表他去。

但在週日，他就探望在巴黎近郊一處美國墳場，他說大家有責任保存當年那些美國人，捨身捍衛的文明及和平。

有參予會談活動的官員透露，特朗普與各國領袖的接觸十分僵硬、疏離、處於孤主狀態。

俄羅斯總統普田也透露，他與特朗普都沒有重要的交談。

在巴黎有民眾舉行反特朗普示威，他們升起一個巨型的特朗普吹氣公仔，有示威者指責特朗普與全世界為敵，也有人抗議美國向世界出售武器。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。