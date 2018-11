特朗普出席一戰百週年活動 與歐洲國家領袖格格不入

【KTSF】

特朗普總統週末到法國出席一戰停戰一百週年紀念活動,明顯與歐洲國家領袖格格不入,沒有參加當中的和平論壇,甚至連原定的美軍墳場悼念儀式都改派代表出席,引致美國國內外的非議。

一戰停戰一百週年紀念儀式,週日在巴黎凱旋門舉行,法國總統馬克龍,在來美國、俄國、德國等幾十個國家的領袖的見證下,冒雨向凱旋門的無名戰士碑,燃點永恒之火,悼念這場歷時四年的大戰中,數以百萬計的軍民亡靈。

1918年11月11日上午11點,參戰各國在巴黎和會簽署停戰協定,馬克龍致詞除了指出戰爭殘酷,世界要致力維護脆弱的和平之外,也警告大家,某些國家鼓吹國族主義,鼓吹本國優先,而不理會世界的集體福祉,這種做法很危險。

馬克龍說:”你說以自己的利益為先,不管他人死活,你就抹殺一國最寶貴的、讓其存活、使之偉大、至關重要的:一國之道德價值。”

他說法國倡議普世價值,在最黑暗時刻中都不自私自利,因為知道愛國思想同國族主義相反。

馬克龍這番說話沒點名誰,但所有人都知道,矛頭直指在場的美國總統特朗普,在隨後舉行的和平論壇,當年敵對,現在身為歐盟龍頭的法國與德國異口同聲,要加強國際多邊合作,共同應對全球所面對的難題。

德國總理默克爾指出,一戰的歷史顯示,民族主義坐大,在政治外交上不肯妥協會帶來大災難。

特朗普沒有出席和平論壇,也沒有與世界各國領袖在紀念停戰時刻的鐘聲響起時一起步行。

他在週六又以天氣不佳,不宜乘坐直升專機,又不想車隊阻塞交通為理由,不去巴黎以東北六十英里外的一個美國墳場憑吊陣亡美軍,改為派白宮幕僚長代表他去。

但在週日,他就探望在巴黎近郊一處美國墳場,他說大家有責任保存當年那些美國人,捨身捍衛的文明及和平。

有參予會談活動的官員透露,特朗普與各國領袖的接觸十分僵硬、疏離、處於孤主狀態。

俄羅斯總統普田也透露,他與特朗普都沒有重要的交談。

在巴黎有民眾舉行反特朗普示威,他們升起一個巨型的特朗普吹氣公仔,有示威者指責特朗普與全世界為敵,也有人抗議美國向世界出售武器。

