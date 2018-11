舊金山萬豪工潮持續 市長布里德支持工人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)和南灣聖荷西Marriott萬豪酒店工潮相繼結束,酒店員工與雇主達成勞工合約協議,而舊金山二千多名萬豪酒店員工仍然罷工,並且發起集會,舊金山市長布里德表示會支持工人。

罷工的酒店員工,中午聚集在舊金山Yerba Buena公園示威抗議,要求酒店在加薪、醫療健保福利以及工作量方面答應工人的要求,市長布里德為員工站台。

布里德說:”我今天公開要求他們必須公平和公正,確保工人打一份工作就夠了,我願意與你站在同一陣線,直到你們得到你們應得的。”

萬豪國際集團旗下七間位於舊金山的酒店,勞資合約八月中到期,二千多名僱員,包括清潔房間的員工、洗碗碟的員工、行李服務員以及調酒師和廚房部員工,上月初開始罷工,至今已經是第六週。

工人罷工期間僱主不發薪水,而工會則動用緊急基金,每星期發四百元給工人。

酒店員工說:”*這次罷工對我們影響很大,因為我們的家庭開支很大,我們要付房貸和其他家庭開支,可是即使艱難我們都繼續罷工,爭取我們的合約權益,最大的權益為止。”

代表工人的Unite Here本地二號工會,週一和週二會和僱主開會談合約,奧克蘭和聖荷西的萬豪酒店已經與員工達成協議。

負責管理酒店員工的醫療保健基金決定動用儲備金,延長舊金山罷工酒店員工的醫療福利至明年一月,使員工不至於因為罷工而失去醫療健保。

