Camp山火致數萬人無家可歸 民眾可捐款助災民（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

北加州Camp山火造成重大人員傷亡,財物損失,數萬人無家可歸,目前在Chico的收容所已經爆滿,不斷的在擴增,當地有機構正在協助災民,民眾也可以捐款捐物資,盡一己之力。

慈濟北加州分會的義工們,目前正在Chico的收容所,執行長表示,由於受災人數太多,收容所數目一直不斷再增加,由於當地晚上氣溫低,慈濟第一時間帶去了大批的毛毯。

慈濟北加州分會執行長謝明晉說:”慈濟的毛毯非常管用,因為在這個時候,Chico、Paradise這附近天氣非常非常的冷,住在收容中心人很多,但是暖氣不足,甚至有很多臨時住在車子裡面。”

慈濟表示,由於收容所狀況每天也在變,會根據實際狀況做資源的調配,穩定下來後,會對災民發放現金。

目前有多個慈善團體加入救援工作,其中一個是當地的社區組織Northern Valley Community Foundation,他們鼓勵民眾捐款,而不是捐物資,收到的支票會交給跟災民有最直接接觸的組織。

Northern Valley Community Foundation聯絡人Logan Todd說:”資金將會轉交,錢進來都會用得其所,這個基金的目的是長期的支援,當地需要花長時間才能復原。”

除了捐贈現金物資,現場也需要義工,但要做好防護措施。

謝明晉說:”到了現場非常糟糕,甚至走進收容所裡面,我們在收容所裡面,空氣還是一樣煙灰瀰漫,空氣確實非常糟糕。”

除了慈濟基金會以及Northern Valley Community Foundation,還有一些全國性的組織也加入救災行列。

民眾可以致電1-800-RED-CROSS,或到紅十字會的網站查詢。

或者聯絡United Way非牟利慈善組織,發短訊BUTTE FIRE到91999,網址:https://www.norcalunitedway.org/camp-fire

或是致電救世軍,電話:1-800-SAL-ARMY,網址:https://www.salvationarmyusa.org/usn/ways-to-give/

家中有地方的人,也可以聯絡Airbnb,協助提供臨時住所,網址:https://www.airbnb.com/welcome/evacuees/buttecounty?irgwc=1&irclid=WT9TF2xSTSC-2NqzfU3mX0JoUkg3cL33uSfawU0&ircid=4560&c=Skimbit%20Ltd._290446&sharedid=content&af=126295512

North Valley Community Foundation網址:https://www.nvcf.org/fund/camp-fire-evacuation-relief-fund

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。