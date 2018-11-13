Camp山火致數萬人無家可歸 民眾可捐款助災民（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

北加州Camp山火造成重大人員傷亡，財物損失，數萬人無家可歸，目前在Chico的收容所已經爆滿，不斷的在擴增，當地有機構正在協助災民，民眾也可以捐款捐物資，盡一己之力。

慈濟北加州分會的義工們，目前正在Chico的收容所，執行長表示，由於受災人數太多，收容所數目一直不斷再增加，由於當地晚上氣溫低，慈濟第一時間帶去了大批的毛毯。

慈濟北加州分會執行長謝明晉說：”慈濟的毛毯非常管用，因為在這個時候，Chico、Paradise這附近天氣非常非常的冷，住在收容中心人很多，但是暖氣不足，甚至有很多臨時住在車子裡面。”

慈濟表示，由於收容所狀況每天也在變，會根據實際狀況做資源的調配，穩定下來後，會對災民發放現金。

目前有多個慈善團體加入救援工作，其中一個是當地的社區組織Northern Valley Community Foundation，他們鼓勵民眾捐款，而不是捐物資，收到的支票會交給跟災民有最直接接觸的組織。

Northern Valley Community Foundation聯絡人Logan Todd說：”資金將會轉交，錢進來都會用得其所，這個基金的目的是長期的支援，當地需要花長時間才能復原。”

除了捐贈現金物資，現場也需要義工，但要做好防護措施。

謝明晉說：”到了現場非常糟糕，甚至走進收容所裡面，我們在收容所裡面，空氣還是一樣煙灰瀰漫，空氣確實非常糟糕。”

除了慈濟基金會以及Northern Valley Community Foundation，還有一些全國性的組織也加入救災行列。

民眾可以致電1-800-RED-CROSS，或到紅十字會的網站查詢。

或者聯絡United Way非牟利慈善組織，發短訊BUTTE FIRE到91999，網址：https://www.norcalunitedway.org/camp-fire

或是致電救世軍，電話：1-800-SAL-ARMY，網址：https://www.salvationarmyusa.org/usn/ways-to-give/

家中有地方的人，也可以聯絡Airbnb，協助提供臨時住所，網址：https://www.airbnb.com/welcome/evacuees/buttecounty?irgwc=1&irclid=WT9TF2xSTSC-2NqzfU3mX0JoUkg3cL33uSfawU0&ircid=4560&c=Skimbit%20Ltd._290446&sharedid=content&af=126295512

North Valley Community Foundation網址：https://www.nvcf.org/fund/camp-fire-evacuation-relief-fund

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