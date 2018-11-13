灣區華人熱衷團購美食 衛生單位提醒食安問題（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

團購已經成為灣區人生活的一部分，尤其是飲食方面的團購，省下許多上班族及家庭主婦的麻煩，不過衛生單位也提醒消費者食安的重要性。

住在Saratoga的黃郁婷本身廚藝了得，不過她說家庭主婦也有倦勤的時候，加入團購幫了很大的忙。

黃郁婷說：”我覺得團購很方便，比方說我們家庭主婦每天都在煮飯，有時到了週末我們自己也想休息。”

黃郁婷續道：”因為去餐館會花比較久的時間，比方說小孩週末有活動要上課，老公要看球賽，出去吃飯總是要排隊，而且會花比較久的時間，所以我覺得團購是很好選擇。”

在灣區就有許多的團購網站，美食照片令人垂涎欲滴，有消費者表示，有些一推出來立刻秒殺。

日前南灣Cupertino一間團購網站取貨點，由於有消費者吃到有問題的小籠包，而遭到Santa Clara衛生單位的注意。

後來有網友發現，小籠包是來自舊金山一間餐館，內餡壞了，而南灣的取貨點也受到影響。

記者詢問Santa Clara衛生局證實有此事，但不願針對個別案例說明，但表示已經注意到在華人社區相當受歡迎的團購運作模式，儘管團購取貨點不處理料理，但是食物的保存設備還是必須的。

Santa Clara縣消費者安全部主任Rochelle Gaddi說：”受規管的設施，若處理開放的食物，就要有牌的食物安全經理認證食物的安全，食物處理員也必須有食物處理員卡，場地若無許可，就可能沒有受過保持食物安全的訓練。”

記者走訪這間取貨站，其中一位負責人表示，他們有冷凍食品及乾貨的許可，但目前沒有熟食許可。

另一間相當受歡迎的團購負責人私下告訴記者，為了怕出問題，因此只做冷凍食品團購，在找取貨點也一定找有廚房及有執照的店家，為了應付衛生單位的突襲檢查，廚房一定保持清潔。

他說現在團購生意競爭激烈，有舊金山的餐館送貨到南灣，有餐館結束營業，直接加入團購，現在衛生局都直接找會說中文的人來盤查。

聖縣衛生局表示，最近的確接獲不少關於團購衛生安全的舉報。

Gaddi說：”許可必須張貼在當眼處，還要有最新的報告可看，並在網站都找得到。”

相關資訊民眾可以上網查詢，網址：http://www.ehinfo.org

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