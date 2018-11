灣區華人熱衷團購美食 衛生單位提醒食安問題（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

團購已經成為灣區人生活的一部分,尤其是飲食方面的團購,省下許多上班族及家庭主婦的麻煩,不過衛生單位也提醒消費者食安的重要性。

住在Saratoga的黃郁婷本身廚藝了得,不過她說家庭主婦也有倦勤的時候,加入團購幫了很大的忙。

黃郁婷說:”我覺得團購很方便,比方說我們家庭主婦每天都在煮飯,有時到了週末我們自己也想休息。”

黃郁婷續道:”因為去餐館會花比較久的時間,比方說小孩週末有活動要上課,老公要看球賽,出去吃飯總是要排隊,而且會花比較久的時間,所以我覺得團購是很好選擇。”

在灣區就有許多的團購網站,美食照片令人垂涎欲滴,有消費者表示,有些一推出來立刻秒殺。

日前南灣Cupertino一間團購網站取貨點,由於有消費者吃到有問題的小籠包,而遭到Santa Clara衛生單位的注意。

後來有網友發現,小籠包是來自舊金山一間餐館,內餡壞了,而南灣的取貨點也受到影響。

記者詢問Santa Clara衛生局證實有此事,但不願針對個別案例說明,但表示已經注意到在華人社區相當受歡迎的團購運作模式,儘管團購取貨點不處理料理,但是食物的保存設備還是必須的。

Santa Clara縣消費者安全部主任Rochelle Gaddi說:”受規管的設施,若處理開放的食物,就要有牌的食物安全經理認證食物的安全,食物處理員也必須有食物處理員卡,場地若無許可,就可能沒有受過保持食物安全的訓練。”

記者走訪這間取貨站,其中一位負責人表示,他們有冷凍食品及乾貨的許可,但目前沒有熟食許可。

另一間相當受歡迎的團購負責人私下告訴記者,為了怕出問題,因此只做冷凍食品團購,在找取貨點也一定找有廚房及有執照的店家,為了應付衛生單位的突襲檢查,廚房一定保持清潔。

他說現在團購生意競爭激烈,有舊金山的餐館送貨到南灣,有餐館結束營業,直接加入團購,現在衛生局都直接找會說中文的人來盤查。

聖縣衛生局表示,最近的確接獲不少關於團購衛生安全的舉報。

Gaddi說:”許可必須張貼在當眼處,還要有最新的報告可看,並在網站都找得到。”

相關資訊民眾可以上網查詢,網址:http://www.ehinfo.org

