美國有線新聞網絡 (CNN) 入稟法院,起訴特朗普總統和白宮,指當局禁止首席白宮特派記者阿科斯塔(Jim Acosta)在白宮採訪是違反憲法。

阿科斯塔上週三在中期選舉後首場白宮記者會與特朗普就移民問題爭論後,白宮方面指他把手放在嘗試拿走,其咪高峰的女實習生身上,之後取消阿科斯塔進出白宮的通行證。

CNN與阿科斯塔一同入稟華盛頓地方法院,指控特朗普、白宮幕僚長凱利和發言人桑德斯等六人,指他們禁止阿科斯塔到白宮採訪,違反憲法所保障的新聞自由,要求白宮立即歸還阿科斯塔的通行證。

