北加Camp山火已造成42人亡 生還者猶有餘悸（視頻）

KTSF 江良慧報導

北加州Butte縣的Camp山火,至今已經造成42人死亡,仍然有200多人失蹤,火場面積擴展至113,000英畝,和聖荷西面積差不多,焚毀超過6,453間民居,大火目前只有4分1面積受控。

根據報導,大火死者的遺體被發現時,很多都是在燒焦的汽車上,在冒煙的房屋瓦礫中,又或者是在汽車旁邊,明顯是死者被大火和濃煙焗暈,來不及上車逃離火場。

也有部分死者被燒至只剩下燒焦的小塊骨頭,驗屍官要用一個籃子去篩選和整理,至於一些成功死裡逃生的災民,提及逃難經過,都仍然猶有餘悸。

一對母女嘗試逃出火海,開車的是59歲的Susan Miller,她逃出火場後說:”我餘生都會有夢魘,這是我從沒要求的遺願清單,一些我希望永不經歷的事,會沒有事的媽媽,我很害怕,沒有事的。”

她女兒Amber Toney就試圖令她冷靜:”我以為車窗會破裂,因為是這麼熱,上帝怎能奪走名為天堂的小鎮,我們以為輪胎會溶掉,我們以為汽車會溶掉。”

車上攝錄機還在錄影,可以看到天開始較光亮,也聽出Amber聲音放鬆下來。

她的韓戰老兵外祖父Jerry Krusell也自行安全逃離。

Jerry說:”我仍驚惶,不知道情況有多壞,到82歲才無家可歸,真的艱難。”

很多人因為塞車,都棄車徒步離開逃走,但以前是貨車司機的Jerry,就憑技術穿過車陣逃走。

Jerry說:”上帝若帶我來此,就會帶我去得更遠,我只能這樣說。”

Camp山火是加州歷史上最具破壞力的山火,焚燬超過6,400間房屋,造成至少42人死亡,而這家人就不知道,他們能否可以重返家園。

Amber說:”我們很堅強,但有人不會留下,太難過了,曾經美麗的大樹現已焦黑,松樹要很多年才回復原樣,180歲小鎮不復存在了。”

