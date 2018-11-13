北加Camp山火已造成42人亡 生還者猶有餘悸（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

北加州Butte縣的Camp山火，至今已經造成42人死亡，仍然有200多人失蹤，火場面積擴展至113,000英畝，和聖荷西面積差不多，焚毀超過6,453間民居，大火目前只有4分1面積受控。

根據報導，大火死者的遺體被發現時，很多都是在燒焦的汽車上，在冒煙的房屋瓦礫中，又或者是在汽車旁邊，明顯是死者被大火和濃煙焗暈，來不及上車逃離火場。

也有部分死者被燒至只剩下燒焦的小塊骨頭，驗屍官要用一個籃子去篩選和整理，至於一些成功死裡逃生的災民，提及逃難經過，都仍然猶有餘悸。

一對母女嘗試逃出火海，開車的是59歲的Susan Miller，她逃出火場後說：”我餘生都會有夢魘，這是我從沒要求的遺願清單，一些我希望永不經歷的事，會沒有事的媽媽，我很害怕，沒有事的。”

她女兒Amber Toney就試圖令她冷靜：”我以為車窗會破裂，因為是這麼熱，上帝怎能奪走名為天堂的小鎮，我們以為輪胎會溶掉，我們以為汽車會溶掉。”

車上攝錄機還在錄影，可以看到天開始較光亮，也聽出Amber聲音放鬆下來。

她的韓戰老兵外祖父Jerry Krusell也自行安全逃離。

Jerry說：”我仍驚惶，不知道情況有多壞，到82歲才無家可歸，真的艱難。”

很多人因為塞車，都棄車徒步離開逃走，但以前是貨車司機的Jerry，就憑技術穿過車陣逃走。

Jerry說：”上帝若帶我來此，就會帶我去得更遠，我只能這樣說。”

Camp山火是加州歷史上最具破壞力的山火，焚燬超過6,400間房屋，造成至少42人死亡，而這家人就不知道，他們能否可以重返家園。

Amber說：”我們很堅強，但有人不會留下，太難過了，曾經美麗的大樹現已焦黑，松樹要很多年才回復原樣，180歲小鎮不復存在了。”

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