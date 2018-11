英國與歐盟脫歐談判有突破 協議草稿達共識

【i-CABLE】

英國與歐盟的脫歐談判取得突破,就協議文本草案達成共識,爭論多時的北愛爾蘭邊界問題,愛爾蘭傳媒報道,英國與歐盟將參與共同海關安排,毋需在北愛爾蘭設立硬邊界,首相文翠珊週三將主持內閣持別會議爭取支持。

保守黨黨鞭施俊安、衛生大臣夏國賢和運輸大臣紀嘉林等多名閣員,當地週二傍晚陸續到唐寧街首相府與文翠珊單對單會面,了解脫歐協議草案。

首相府沒透露草案內容,愛爾蘭廣播電視則引述消息指,最具爭議的北愛爾蘭邊界問題已有共識,英國將與歐盟會有共同海關安排,北愛與愛爾蘭之間毋需設硬邊界。

文翠珊週三將主持特別內閣會議,爭取閣員支持草案,若閣員不支持就要考慮是否辭職。

外交消息指,若英國內閣通過草案,預料歐盟領袖將於本月25日舉行峰會落實協議,但強硬脫歐派的前外相約翰遜批評文翠珊政府的脫歐草案等同賣國,呼籲閣員不要支持,多位保守黨議員及在野工黨亦表明會反對。

歐盟首席談判代表巴尼耶的發言人表示,協議尚未敲定,歐盟餘下27國代表週三亦會在比利時布魯塞爾開會,商討英國脫歐協議草案的內容。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。