英國與歐盟脫歐談判有突破 協議草稿達共識

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英國與歐盟的脫歐談判取得突破，就協議文本草案達成共識，爭論多時的北愛爾蘭邊界問題，愛爾蘭傳媒報道，英國與歐盟將參與共同海關安排，毋需在北愛爾蘭設立硬邊界，首相文翠珊週三將主持內閣持別會議爭取支持。

保守黨黨鞭施俊安、衛生大臣夏國賢和運輸大臣紀嘉林等多名閣員，當地週二傍晚陸續到唐寧街首相府與文翠珊單對單會面，了解脫歐協議草案。

首相府沒透露草案內容，愛爾蘭廣播電視則引述消息指，最具爭議的北愛爾蘭邊界問題已有共識，英國將與歐盟會有共同海關安排，北愛與愛爾蘭之間毋需設硬邊界。

文翠珊週三將主持特別內閣會議，爭取閣員支持草案，若閣員不支持就要考慮是否辭職。

外交消息指，若英國內閣通過草案，預料歐盟領袖將於本月25日舉行峰會落實協議，但強硬脫歐派的前外相約翰遜批評文翠珊政府的脫歐草案等同賣國，呼籲閣員不要支持，多位保守黨議員及在野工黨亦表明會反對。

歐盟首席談判代表巴尼耶的發言人表示，協議尚未敲定，歐盟餘下27國代表週三亦會在比利時布魯塞爾開會，商討英國脫歐協議草案的內容。

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