紐約富豪彭博考慮參選總統 明年初有決定

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曾當紐約市市長的富豪彭博對美聯社透露，正認真考慮是否爭取民主黨的提名，在2020年參選總統，彭博在訪問中宣稱，他餘生都會是民主黨人，並透露明年初將會公布決定。

彭博現年76歲，他在剛過去的國會中期選舉中自掏腰包逾億元，協助民主黨候選人競選，他說參選總統的決定，不會受到其他有可能參選的民主黨人所左右，而他究意是否有勝算贏得民主黨提名，目前仍言之尚早。

彭博如果真的贏得民主黨總統提名，在2020年與競逐連任的特朗普總統對戰，美國政壇界將會上演一場紐約兩大億萬富豪爭做總統的選戰。

彭博在訪問中說，他會在感恩節、聖誕和明年1月初與選舉顧問認真坐下，討論他應否參選的問題，他說他知道自己為何要參選，問題是，他不知道他是否有機會勝出。

彭博說，如果支持度不足，他仍會用其他方法為改變出一分力，藉此向這個國家道謝。

2020年的總統選戰，預料民主黨會出現多名候選人爭逐提名，彭博的政治立場被指是社會進步派，具備商業頭腦，但並非極左的自由派，他過去曾花巨款推動民主黨支持的議題，如加強槍管、保護移民權益和氣候轉變等。

今年的國會中期選舉，彭博花了逾1.1億於多個選舉上，當中主要投放在眾議院的議席改選，而今年是他首次只捐款給民主黨候選人。

彭博稱，他這個決定，是因為他擔心由共和黨同時操控兩院，將未能足夠制衡特朗普政府，與此同時，經歷了今年的中期選舉，他決定餘生都會登記為民主黨人。

彭博早年是登記為民主黨人，在2000年，他首次參選紐約市市長前，他改為登記為共和黨人，至2007年6月，他放棄共和黨籍，之後一直是無黨派人士，至今年10月再重新登記為民主黨人。

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