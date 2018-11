紐約富豪彭博考慮參選總統 明年初有決定

【KTSF】

曾當紐約市市長的富豪彭博對美聯社透露,正認真考慮是否爭取民主黨的提名,在2020年參選總統,彭博在訪問中宣稱,他餘生都會是民主黨人,並透露明年初將會公布決定。

彭博現年76歲,他在剛過去的國會中期選舉中自掏腰包逾億元,協助民主黨候選人競選,他說參選總統的決定,不會受到其他有可能參選的民主黨人所左右,而他究意是否有勝算贏得民主黨提名,目前仍言之尚早。

彭博如果真的贏得民主黨總統提名,在2020年與競逐連任的特朗普總統對戰,美國政壇界將會上演一場紐約兩大億萬富豪爭做總統的選戰。

彭博在訪問中說,他會在感恩節、聖誕和明年1月初與選舉顧問認真坐下,討論他應否參選的問題,他說他知道自己為何要參選,問題是,他不知道他是否有機會勝出。

彭博說,如果支持度不足,他仍會用其他方法為改變出一分力,藉此向這個國家道謝。

2020年的總統選戰,預料民主黨會出現多名候選人爭逐提名,彭博的政治立場被指是社會進步派,具備商業頭腦,但並非極左的自由派,他過去曾花巨款推動民主黨支持的議題,如加強槍管、保護移民權益和氣候轉變等。

今年的國會中期選舉,彭博花了逾1.1億於多個選舉上,當中主要投放在眾議院的議席改選,而今年是他首次只捐款給民主黨候選人。

彭博稱,他這個決定,是因為他擔心由共和黨同時操控兩院,將未能足夠制衡特朗普政府,與此同時,經歷了今年的中期選舉,他決定餘生都會登記為民主黨人。

彭博早年是登記為民主黨人,在2000年,他首次參選紐約市市長前,他改為登記為共和黨人,至2007年6月,他放棄共和黨籍,之後一直是無黨派人士,至今年10月再重新登記為民主黨人。

