【i-CABLE】

國際特赦組織宣布,褫奪緬甸國務資政昂山素姬的良心大使獎。

昂山素姬2009年獲國際特赦組織頒發最高榮譽的良心大使獎,但組織星期一去信昂山素姬,決定褫奪這項榮譽。

組織批評她背棄曾經維護的價值觀,沒有為羅興亞人發聲,沒有運用權力捍衛人權和公義,感到失望,認為她不再是希望、勇氣和捍衛人權的象徵。

組織指昂山素姬對軍方侵犯羅興亞人的暴行漠不關心,甚至包庇,阻礙國際社會調查,又批評她沒有致力保障言論自由,把兩名路透社記者和多名人權人士拘禁。

