特朗普宣布加州進入重大災難狀態 發放聯邦資金賑災

【KTSF】

加州北部山火焚燒多日,特朗普總統宣布加州進入重大災難狀態。

南部與北部3個火場焚燒了4天,已焚毀逾800平方公里土地,原本井然有序的社區,已變得面目全非,財產無法帶走,但居民認為,這些都不算是最貴重,最傷心是痛失家園。

特朗普宣布加州進入重大災難狀態,由聯邦政府撥款資助救災及重建工作,特朗普早前指責火山與當地森林管理當局管理不善有關,有消防員指救火不是政治議題,批評特朗普說法可恥。

有專家反駁指,這次大規模山火範圍不在森林,而是貼近民居的近郊地帶,與森林管理無關。

州緊急服務辦公室週日下午表示,州府已經獲得從聯邦緊急中心FEMA獲得資金協助災民。

至於在南加州橫跨Ventura縣及洛杉磯縣的Woolsey山火,至今已造成兩人死亡,超過25萬人被逼撤離,燒毀最少177棟民宅,約57,000座建築物受到威脅。

上星期四在南加州爆發的Hill山火及Woolsey山火,Hill山火的火勢受控,但Woolsey就快速增長。

Woolsey山火橫跨Malibu及Thousand Oaks社區,至今焚燒超過85,000英畝土地,大約有15%火場面積受控。

不過氣象部門預測,未來幾日,火場一帶會吹起時速達40英哩的陣風,消防部擔心火勢可以會迅速蔓延至附近地區。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。