特朗普宣布加州進入重大災難狀態 發放聯邦資金賑災

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加州北部山火焚燒多日，特朗普總統宣布加州進入重大災難狀態。

南部與北部3個火場焚燒了4天，已焚毀逾800平方公里土地，原本井然有序的社區，已變得面目全非，財產無法帶走，但居民認為，這些都不算是最貴重，最傷心是痛失家園。

特朗普宣布加州進入重大災難狀態，由聯邦政府撥款資助救災及重建工作，特朗普早前指責火山與當地森林管理當局管理不善有關，有消防員指救火不是政治議題，批評特朗普說法可恥。

有專家反駁指，這次大規模山火範圍不在森林，而是貼近民居的近郊地帶，與森林管理無關。

州緊急服務辦公室週日下午表示，州府已經獲得從聯邦緊急中心FEMA獲得資金協助災民。

至於在南加州橫跨Ventura縣及洛杉磯縣的Woolsey山火，至今已造成兩人死亡，超過25萬人被逼撤離，燒毀最少177棟民宅，約57,000座建築物受到威脅。

上星期四在南加州爆發的Hill山火及Woolsey山火，Hill山火的火勢受控，但Woolsey就快速增長。

Woolsey山火橫跨Malibu及Thousand Oaks社區，至今焚燒超過85,000英畝土地，大約有15%火場面積受控。

不過氣象部門預測，未來幾日，火場一帶會吹起時速達40英哩的陣風，消防部擔心火勢可以會迅速蔓延至附近地區。

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