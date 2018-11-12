舊金山華裔業主被租客索償千萬 案件仍未有判決（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山一名華裔業主被租客控告，索償1,440萬元的案件，法官週五仍然未有最終判決，被告的業主週五在庭上要求將案件重審。

吳女士（Jane Wu）6名前租客，去年入稟控告吳女士，指她出租的單位違法改建，而且環境非常惡劣，處處有霉菌及昆蟲，沒有安裝煙霧警報器，天花板漏水等，健康及精神上都受影響，向吳女士追討1,440萬元。

陪審團聽了原告及被告雙方的陳述後，在今年4月份裁定吳女士需向租客賠償近15萬元，但法官至今未有最後裁決，原告及被告雙方週五再度上庭，討論哪一方應該獲得律師費。

原告律師指，陪審團的裁決代表租客的理據比業主更有說服力，而案件類型不常見，原告方花了很多時間處理，於是向吳女士索償近30萬元的律師費。

吳女士說：”千幾萬、十幾萬，就算幾萬元，我都給不出。”

吳女士的代表律師指，15萬元是小額錢債法庭就能追討的金額，因此在陪審團的裁決上，原告方沒有優勢，而最先追討的金額是1,440萬，租客明顯為錢而來，亦多次表現出不願意和解。

被告律師指，吳女士根本無辦法交出這筆律師費，而法例亦規定，在原告人有能力的情況下才需要支付律師費，加上案件複雜，尚有很多問題未搞清楚誰是誰非。

他認為，就算原告獲得律師費，最多只有30萬的6分之1。

法官表示，需要更多時間考慮，將案件押後，而雙方的律師在庭外都婉拒接受訪問。

週五有約30名華裔市民到場支持吳女士，不過他們的手機在庭上不斷響，最少響了5次，令法官忍不住生氣，更令聆訊一度暫停。

吳女士說：”這個案件使我失去正常生活，而且不能夠去工作，因為精神上及心理上有問題，這個案件出來，你每時每刻都要看著出庭時間，這真是對人是一個折磨。”

吳女士亦在庭上提出重審的要求，因為她對法律程序毫不認識，不知道自己原來可以在庭上自辯，又認為，提供給陪審團的資料有不正確的地方，法官提醒她，這個問題應該與律師商討。

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