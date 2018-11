舊金山華裔業主被租客索償千萬 案件仍未有判決（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山一名華裔業主被租客控告,索償1,440萬元的案件,法官週五仍然未有最終判決,被告的業主週五在庭上要求將案件重審。

吳女士(Jane Wu)6名前租客,去年入稟控告吳女士,指她出租的單位違法改建,而且環境非常惡劣,處處有霉菌及昆蟲,沒有安裝煙霧警報器,天花板漏水等,健康及精神上都受影響,向吳女士追討1,440萬元。

陪審團聽了原告及被告雙方的陳述後,在今年4月份裁定吳女士需向租客賠償近15萬元,但法官至今未有最後裁決,原告及被告雙方週五再度上庭,討論哪一方應該獲得律師費。

原告律師指,陪審團的裁決代表租客的理據比業主更有說服力,而案件類型不常見,原告方花了很多時間處理,於是向吳女士索償近30萬元的律師費。

吳女士說:”千幾萬、十幾萬,就算幾萬元,我都給不出。”

吳女士的代表律師指,15萬元是小額錢債法庭就能追討的金額,因此在陪審團的裁決上,原告方沒有優勢,而最先追討的金額是1,440萬,租客明顯為錢而來,亦多次表現出不願意和解。

被告律師指,吳女士根本無辦法交出這筆律師費,而法例亦規定,在原告人有能力的情況下才需要支付律師費,加上案件複雜,尚有很多問題未搞清楚誰是誰非。

他認為,就算原告獲得律師費,最多只有30萬的6分之1。

法官表示,需要更多時間考慮,將案件押後,而雙方的律師在庭外都婉拒接受訪問。

週五有約30名華裔市民到場支持吳女士,不過他們的手機在庭上不斷響,最少響了5次,令法官忍不住生氣,更令聆訊一度暫停。

吳女士說:”這個案件使我失去正常生活,而且不能夠去工作,因為精神上及心理上有問題,這個案件出來,你每時每刻都要看著出庭時間,這真是對人是一個折磨。”

吳女士亦在庭上提出重審的要求,因為她對法律程序毫不認識,不知道自己原來可以在庭上自辯,又認為,提供給陪審團的資料有不正確的地方,法官提醒她,這個問題應該與律師商討。

