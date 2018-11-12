調查指舊金山八成房屋市值過百萬（視頻）

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地產資訊網站Trulia的調查顯示，灣區是全國有最多市價超過百萬房屋的地區。

自去年10月至今，聖荷西的百萬房屋增加了14%，是全國增加最多百萬房屋的城市，而聖荷西的所有房屋當中，有多達七成屋價過百萬。

而在舊金則已經有八成的房屋屋價過百萬，在東灣奧克蘭（屋崙）則有三成的房屋過百萬。

Trulia的數據顯示，和全國的數字做比較，全國平均屋價是22萬，屋價超過百萬的則只有3.6%。

在灣區，除了聖荷西、舊金山和奧克蘭之外，一些如柏克萊、San Mateo、Fremont 、Pleasant Hill、Palo Alto、Cupertino、Sunnyvale、Mountain View、Foster City和紅木城，也有越來越多的百萬房子。

報告指出，自2012年來，灣區房屋中位價就不斷攀升。

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