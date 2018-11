調查指舊金山八成房屋市值過百萬（視頻）

【KTSF】

地產資訊網站Trulia的調查顯示,灣區是全國有最多市價超過百萬房屋的地區。

自去年10月至今,聖荷西的百萬房屋增加了14%,是全國增加最多百萬房屋的城市,而聖荷西的所有房屋當中,有多達七成屋價過百萬。

而在舊金則已經有八成的房屋屋價過百萬,在東灣奧克蘭(屋崙)則有三成的房屋過百萬。

Trulia的數據顯示,和全國的數字做比較,全國平均屋價是22萬,屋價超過百萬的則只有3.6%。

在灣區,除了聖荷西、舊金山和奧克蘭之外,一些如柏克萊、San Mateo、Fremont 、Pleasant Hill、Palo Alto、Cupertino、Sunnyvale、Mountain View、Foster City和紅木城,也有越來越多的百萬房子。

報告指出,自2012年來,灣區房屋中位價就不斷攀升。

